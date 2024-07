Ruské Iskandery údajně zničily dvě odpalovací zařízení systému Patriot

Palestinské militantní hnutí Hamás údajně souhlasilo se zahájením jednání o propuštění izraelských rukojmí, včetně vojáků a civilistů, s tím, že by k tomu mělo dojít 16 dní po první fázi příměří v Pásmu Gazy. Tento návrh představil již v květnu americký prezident Joe Biden. Oznámil to v sobotu nejmenovaný přední představitel Hamásu. Uvedl to server India Today.