Rusko decimuje ukrajinské přístavy. Útočí na jeden za druhým

Kuleba dále uvedl, že ruské útoky cílí především na přístavy, civilní plavidla a sklady obilí. Během těchto útoků bylo poškozeno 300 zařízení přístavní infrastruktury, 177 vozidel a 22 civilních lodí. Oběťmi útoků jsou především zaměstnanci přístavů, logistických společností a posádky lodí.

Každý útok je zdokumentován ukrajinskými orgány činnými v trestním řízení a Rusko bude muset nést odpovědnost za své činy proti civilnímu obyvatelstvu, lidskosti a mezinárodnímu právu, zdůraznil Kuleba. Upozornil také, že důsledky těchto útoků pocítí nejen Ukrajina, ale i země globálního jihu, které patří mezi odběratele ukrajinského obilí.

Poslední útok, který zasáhl civilní kontejnerovou loď Shui Spirit v přístavu Oděsa, se odehrál ve středu večer. Šlo o třetí zahraniční plavidlo napadené Ruskem během čtyř dnů. Kromě Oděsy pravidelně dochází k útokům i na přístavní infrastrukturu v deltě Dunaje na hranicích s Rumunskem.

Ruské armádní jednotky dosahují jednoho úspěchu za druhým. Naposledy oznámily, že se jim podařilo dosáhnout klíčového frontového města Torecku na východě Ukrajiny. Uvedla to ukrajinská armáda prostřednictvím agentury Reuters pouhý týden po dobytí dalšího důležitého opěrného bodu, města Vuhledar.

Podle mluvčího luhanského uskupení vojsk Anastasije Bobovnikové je situace v Torecku nestabilní, přičemž boje probíhají doslova u každého vchodu do města. "Rusové dosáhli východního okraje města," dodala. Ruské ministerstvo obrany zatím situaci nekomentovalo, ale v pondělí uvedlo, že jeho síly způsobily škody na živé síle a technice v několika obcích v oblasti.

Ruští vojenští blogeři, včetně skupiny analytiků spojených s telegramovým kanálem Rybar, tvrdí, že ruské jednotky postupují směrem do centra Torecka. Tento postup, spolu s nedávným dobytím Vuhledaru, ukazuje na významnou převahu Ruska v lidech i technice, což je v době, kdy Ukrajina vyžaduje více zbraní od svých západních partnerů, alarmující signál.

Rusko se snažilo dobýt Toreck od srpna a postupně zabírá vesnici za vesnicí. Při tom stále častěji používá vysoce ničivé naváděné bomby. "Jednotky skupiny vojsk Jih pokračovaly v postupu a osvobodily obec Zorjanoje," uvedlo ruské ministerstvo obrany na Telegramu.

Zároveň byla obsazena obec Zolota Nyva, která se nachází v téže oblasti západně od Vuhledaru. Moskva prezentuje tyto akce jako "osvobozování" ukrajinského území.

Tyto vesnice leží jižně od důležitého dopravního uzlu Pokrovsk, který je klíčový pro zásobování ukrajinských jednotek a měst na východní frontě. Ruské ministerstvo uvedlo, že obsazením těchto vesnic zlepšilo svou taktickou pozici.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, vzhledem k územním ztrátám, nařídil svým armádním činitelům udělat "vše, co je možné", aby minimalizovali postup ruských sil. Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj dnes potvrdil, že telefonicky jednal se svým americkým protějškem Charlesem Brownem o situaci na frontě a dodávkách dalších zbraní.

Toreck je frontovým městem již více než deset let a nachází se v blízkosti území, které bylo v roce 2014 obsazeno Ruskem podporovanými separatisty. Je to důležitý opěrný bod ukrajinské obrany, a jeho dobytí by přiblížilo Rusko k cíli prezidenta Vladimira Putina, kterým je plné ovládnutí ukrajinského Donbasu.

V úterý došlo také k ruskému útoku na město Cherson, při kterém zahynula jedna osoba a zranění utrpělo dalších pět lidí, jak uvedl gubernátor Olexandr Produkin. Další útok v Chersonu si vyžádal 21 zraněných, včetně šestnáctiletého teenagera, a způsobil rozsáhlý požár.

Od února 2022, kdy Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu, okupuje přibližně 18 procent ukrajinského území. I když ukrajinské ozbrojené síly 6. srpna pronikly do ruské Kurské oblasti, Moskva i nadále získává nové pozice v Doněcké oblasti.