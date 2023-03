Rusko kvůli zatykači na Putina zahájilo stíhání soudců ICC v Haagu

Celá kancelář prezidenta Petra Pavla by měla na Pražském hradě působit do konce března. Pavel to dnes řekl na své pravidelné tiskové konferenci v Hrzánském paláci, kde úřaduje od svého lednového zvolení. Prostory na Hradě se nyní kontrolují a připravují, stejně jako Lumbeho vila, kde by měl Pavel bydlet ve všední dny. Příprava ubytování je podle něj záležitostí několika týdnů.