Rusko se připravuje na případnou prohru. Takhle to mají vysvětlovat propagandisté

Všeobecně se očekává, že ukrajinská armáda dle serveru CNN zahájí jarní protiofenzívu každým dnem, ačkoliv jaký přístup zvolí a jak se situace vyvine, nikdo neví. Podle poradce Zelenského administrativy Mychajla Podoljaka je obava Moskvy z další fáze války jedním z důvodů, proč ruská armáda v posledních dnech stále častěji odpaluje rakety na civilní cíle. Čím dříve se podaří Ukrajinu vyprovokovat k zahájení ofenzivy, tím méně bude připravena. Nové pokyny zaslané Putinovou administrativou ruským provládním médiím a získané Meduzou potvrzují, že Kreml se připravuje na více scénářů.

A jedním ze scénářů podle serveru Meduza je, že Kreml instruuje propagandisty, aby nezpochybňovali očekávání týkající se plánované protiofenzivy Ukrajiny s podporou NATO a aby nevyjadřovali pochybnosti o připravenosti Kyjeva. Naopak, provládní média by měla zdůrazňovat, že západní země poskytují Ukrajině zbraně a podporují ji různými způsoby. Tyto pokyny jsou ve zmiňovaném dokumentu, který má k dispozici Meduza a ze kterého cituje.

Kreml v případě, že Ukrajinci uspějí v plánovaném protiútoku a podaří se jim osvobodit některá území okupovaná Ruskem, má už připravené ospravedlnění pro svou propagandu.

Dva zdroje blízké Putinově administrativě řekly serveru Meduza, že existuje jednoduché vysvětlení, proč Moskva chce tento druh "zpravodajství":

Pokud ofenziva selže, (ruské úřady) budou moci říci, že (ruská) armáda obratně odrazila extrémně silný útok. Hodnota tohoto vítězství výrazně vzroste.



Pokud bude Ukrajina s pomocí zbraní z USA a Evropy úspěšná a obsadí území, bude ztráta také vysvětlitelná. Koneckonců, Západ soustředil obrovské množství úsilí na frontu, ale jeho úspěchy ve srovnání s těmito snahami, byly velmi skromné. Jinými slovy, ruská armáda celkově obstála.

Takový přístup umožní Kremlu v případě neúspěchu plánovaného protiútoku mluvit o úspěšném manévru ruské armády. Naopak v případě prohry Ruska, Kreml podle manuálu radí prezentovat statečný odpor v bitvě, která byla předem ztracena.

Podle této nové příručky pro ruské propagandisty by měla být média vyzývána k tomu, aby se při hrozících ekonomických problémech nevěnovala příliš pozornosti investicím do okupovaných území, které slouží pro jejich poválečnou obnovu, a místo toho by měla více referovat o investicích v samotném Rusku. Stejně tak by nemělo být hovořeno o zrušených průvodech k oslavám vítězství ve druhé světové válce.