Rusko udělalo podle Meloniové obrovskou chybu, Itálie bude dál na straně Ukrajiny

Náklady na státní kompenzace zaváděné kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu by příští rok neměly přesáhnout 200 miliard korun. V návrhu vládního nařízení o kompenzacích poskytovaných v souvislosti se stanovením maximálních cen to uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Skutečné náklady by ale podle něj měly být nižší. Podle dřívějších prohlášení vlády by náklady na opatření měly vyjít maximálně na 170 miliard korun.