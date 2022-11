Rusko zaplatí Ukrajině reparace za způsobené škody, vyzvalo Valné shromáždění OSN

Vstupenkou na střední školu by mohly být podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) testy v 9. třídě základní školy. Školy by si pak mohly vybírat studenty na základě výsledků těchto testů, obešlo by se tím přijímací řízení. Balaš to dnes řekl na dotaz novinářů v Moravské Nové Vsi (Břeclavsko).