Rusko zkresluje fakta a izolovalo se, míní končící německý velvyslanec

Uvězněný ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj nazval prominentního ruského nacionalistu a podporovatele války proti Ukrajině Igora Girkina, známého též jako Igor Strelkov, politickým vězněm. Uvedl to poté, co byl Girkin zatčen za to, že kritizoval ruské vedení v čele s prezidentem Vladimirem Putinem.