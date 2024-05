Jak píše The New York Times, ukrajinské jednotky, co do počtu a výzbroje přemožené ruskou armádou, už nezvládají obranu tisícikilometrové fronty vedoucí z Charkova do Chersonu.

Ukrajinská armáda v pondělí brzy přiznala, že ruské síly se v rychlé ofenzívě zmocnily řady osad.

"Nepřítel v současné době dosahuje taktického úspěchu," uvedl generální štáb Ukrajiny v prohlášení.

A podle vojenských expertů se ruská armáda otevřením nové fronty severně od Charkova snaží dále protáhnout ukrajinské linie a usnadnit průlom v určitých oblastech.

„Rusové i mnozí analytici si uvědomili, že hlavním nedostatkem, kterým Ukrajina nyní trpí, jsou lidské zdroje. Protažením frontové linie zvýšíte šance na průlom,“ říká Franz-Stefan Gadi, vojenský analytik sídlící ve Vídni.

Bezprostředním cílem nové ruské ofenzívy bylo donutit ukrajinskou armádu ke stažení naléhavě potřebných jednotek, zejména v oblasti města Časov Jar. Ruské jednotky útočí na toto město již několik týdnů. A pokud bude dobyta, několik měst, která jsou klíčová pro logistiku ukrajinských jednotek na východní frontě, bude v bezprostředním ohrožení.

Vojenští analytici se také domnívají, že Rusové se nejen snaží odklonit ukrajinské jednotky od bojů na východní Ukrajině, ale snaží se také vytvořit podél hranice nárazníkovou zónu, která by ukrajinským jednotkám ztížila ostřelování ruského území. Mohli by se také pokusit dostat se dost blízko k Charkovu, aby ho bombardovali a šířili paniku, jako to udělali v prvních dnech války v roce 2022.

Nárazníková zóna v hloubce 10 až 15 kilometrů na ukrajinském území by pro Charkov jistě způsobila problémy a dostala by město na dostřel ruského dělostřelectva. Rusko dosud neposlalo do Charkovské ofenzívy dostatek vojáků, aby „vytvářelo skutečné dilemata pro ukrajinské vojenské velení a přimělo je k velkému přesunu z jiných sektorů fronty“.