Rusové ztrácí nejdůležitějšího evropského spojence. Srbsko se přiklání k Západu

Srbský prezident projevil při posledním setkání s hlavou Francie v Paříži významný zájem o možnou spolupráci s francouzskou vládou ohledně nákupu stíhacích bojových letadel Rafale. Pro Rusko toto znamená citelnou ránu, neboť Srbsko historicky vždy patřilo mezi jeho silné spojence na Balkáně. Jak zdůrazňuje Financial Times, tato balkánská země dlouhodobě figuruje jako jeden z hlavních moskevských partnerů na této geopolitické scéně. I když Srbsko již v minulosti nakoupilo zbraně z USA a Evropy, potenciální uzavření tohoto obchodu by významně naznačovalo odklon od ruských vazeb.

Bělehrad plánuje objednávku 12ti letadel Rafale od společnosti Dassault Aviation za přibližně 3 miliardy eur. Bělehrad dlouhodobě neschvaloval sankce pro Rusko, které v únoru 2022 napadlo Ukrajinu.

Rusko, které v únoru 2022 napadlo sousední Ukrajinu, dlouhodobě Bělehrad podporoval, dokonce byl navíc otevřen pro ruské obchody a transakce. Což nevrhalo na kandidátskou zemi pro vstup do EU příliš dobré světlo. Proto je současný plán Srbska ve vztahu k Rusku obrat o 180 stupňů. Důvodem také může být válka na Ukrajině a strach o vlastní území.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v minulosti nakupoval zbraně a vojenský materiál zejména z Ruska a Číny. To se ale mění v důsledku tlaku, který je vyvíjen z USA a hlavně z EU. Nyní Bělehrad povolil i dodávky zbraní pro Ukrajinu. Po setkání s prezidentem Macronem osmého dubna v Paříži řekl, že Srbsko je odhodláno zakoupit nová bojová letadla z Francie.

Mezi Vučićem a zástupci společnosti Dassault Aviation, která je výrobcem víceúčelových bojových letadel, již proběhlo osobní setkání, jak píše The Defense Post. "Jedním z témat jednání byla i spolupráce v rámci obranného průmyslu mezi našimi zeměmi. Jsme odhodláni zakoupit nová letadla, která by výrazně zlepšila naše bojové schopnosti. Podpis smlouvy lze očekávat přibližně za dva měsíce a za přítomnosti prezidenta Francie," uvedl srbský prezident.

A nezůstalo jen u bojových letadel. Srbsko sice udržuje vojenskou neutralitu, ale již se připojilo k programu NATO – Partnerství za mír, který je určen pro země, jež vyjadřují zájem o vstup do Severoatlantické aliance. To by byl definitivní konec "přátelství" s Ruskem. Lze s jistotou potvrdit, že od Francie Srbsko nakoupilo Airbusy, helikoptéry a transportní letadla H125M, stejně jako rakety země-vzduch Mistral a Thales.

Srbsko se zavázalo vynaložit do konce roku přibližně 740 milionů eur na koupi nového vojenského vybavení. A s Airbusem plánuje potenciální společnou výrobu bojových dronů. Dosud srbská armáda byla bytostně závislá na letounech sovětské výroby MiG-29 či vrtulnících MI-35. Kromě toho provozuje také čínské bojové drony CH-92A.

Směr, kterým se ubírá tato balkánská země, jasně definuje její budoucí pozici v rámci bezpečnostní mapy Evropy. Její odklon od Ruska (či sovětské techniky) k té západní je již jistý, což způsobí mnoho vrásek na čele současných diktátorů.