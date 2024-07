"Selhali jsme." Ředitelka Tajné služby USA odstoupila

Cheatlová doplatila na selhání Tajné služby při atentátu na Trumpa během jeho mítinku v pensylvánském Butleru ze dne 13. července. Na její odstoupení původně tlačili především republikánští politici, postupně se ale přidali i demokraté.

Slova o selhání Cheatlová pronesla sama během pondělního slyšení před vyšetřovacím výborem Sněmovny reprezentantů. „Třináctého července jsme selhali,“ řekla a přebrala za pochybení podřízených plnou zodpovědnost. CNN nicméně upozornila například na to, že se vyhnula odpovědi na dotaz, proč nebyl žádný agent na střeše, ze které útočník Thomas Matthew Crooks střílel. Šéfka ochranné služby poznamenala, že vyšetřování stále probíhá.

Na samém konci slyšení ji zákonodárci z demokratického i republikánského tábora vyzvali k odstoupení. „Paní ředitelka ztratila důvěru Kongresu, a to ve velmi naléhavém a citlivém okamžiku v dějinách země,“ uvedl demokrat Jamie Raskin z Marylandu.

Svou chybu připustila jen pár dní po atentátu. „Jsem ředitelkou tajné služby a musím se ujistit, že provádíme kontrolu a že poskytujeme našemu personálu zdroje podle potřeby,“ popsala.

Cheatleová vedla ostrahu celého republikánského sjezdu, který se konal minulý týden, a kde Trump přijal nominaci do čela stranické kandidátky. Zde ji vyhledali senátoři John Barrasso z Wyomingu a Marsha Blackburnová z Tennessee. „Dala jste mu méně než centimetr života. Takže rezignace nebo plné vysvětlení,“ řekl jí Barrasso na videu .

Teprve dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského kandidáta Trumpa a zabil jednoho muže, další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) potvrdil, že šlo o pokus zabít Trumpa. „Dnes večer jsme měli něco, co nazýváme pokusem o atentát na našeho bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Je to stále aktivní místo činu,“ upozornil šéf pittsburské pobočky FBI Kevin Rojek. „Úřady horečně pracují na tom, aby se pokusily identifikovat osobu, která to udělala, a veškeré motivy, proč to bylo provedeno,“ podotkl.