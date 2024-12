Situace je zlá. Rusové jsou jen pár kilometrů od klíčového ukrajinského města

Ukrajinský armádní mluvčí Nazar Voloshyn potvrdil, že Rusové ve středu zničili nebo obsadili některé ukrajinské pozice v okolí města. Podle jeho slov byla ztracena dvě opevnění v sektoru Pokrovsk a bojové střety pokračují na okraji nedaleké vesnice Ševčenkove v Charkovské oblasti.

Zatímco ukrajinští vojenští blogeři tvrdí, že Ševčenkove padlo do rukou Rusů, oficiální potvrzení z obou stran zatím chybí.

Pokrovsk, který leží na strategické zásobovací trase spojující Doněck a Dněpropetrovsk, je klíčovým obranným bodem na východní frontě. Před válkou mělo město zhruba 60 tisíc obyvatel, avšak po začátku ruské invaze většina z nich odešla.

Podle místních úřadů zde aktuálně žije asi 11 tisíc lidí. Kvůli pokračujícím bojům varoval místní dodavatel plynu Donetskoblgaz, že město bude od čtvrtka odpojeno od plynové sítě. Poškození plynovodů a pokračující ostřelování znemožňují jejich opravy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj město navštívil v listopadu, kde se setkal s vojáky a ocenil jejich statečnost. Ve svém projevu zdůraznil, že pouze díky síle ukrajinských obránců se ruské síly nedostaly dál na východní frontě.

Ztráta Pokrovska by pro Ukrajinu znamenala největší neúspěch za poslední měsíce a mohla by ohrozit celkovou obrannou strategii Kyjeva na východě země. Situaci komplikuje i nejistá podpora Spojených států, kde se spekuluje o možném přerušení vojenské pomoci Ukrajině v případě návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu.

Mezitím ruské ministerstvo obrany ve středu obvinilo Ukrajinu z útoku na ruské město Taganrog v Rostovské oblasti. Podle Moskvy bylo na město vypáleno šest amerických balistických raket ATACMS, z nichž dvě byly sestřeleny ruskou protivzdušnou obranou a další vyřadilo elektronické rušení. Útok způsobil zranění ruských vojáků a menší škody na budovách a vozidlech.

Ruské ministerstvo oznámilo, že tyto útoky budou mít následky, a varovalo před odplatou za použití západních zbraní dlouhého dosahu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského je však právě taková přesnost a dosah útoků cestou, jak přivést Rusko zpět k realitě a ukončit válku.