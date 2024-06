Situace okolo Záporožské jaderné elektrárny zůstává nejistá

Situace podle Grossiho zůstává nejistá. „Všech sedm pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení bylo zcela nebo částečně ohroženo. Začátkem dubna byla Záporožská jaderná elektrárna poprvé za téměř jeden a půl roku vystavena přímému útoku,“ nastínil ve svém projevu, který je dostupný na oficiálním webu IAEA.

Vážnou situaci vytváří časté odpojování elektrického vedení v důsledku vojenských aktivit. „Problémy související s personálním zajištěním, běžnou kontrolou a údržbou bezpečnostních struktur, systémů a komponent, spolehlivostí dodavatelských řetězců i havarijními opatřeními v areálu elektrárny jsou nadále náročné a představují riziko pro jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny,“ shrnul Grossi.

Od dubna je šest reaktorových bloků v režimu studené odstávky. „Agentura to již delší dobu doporučovala, protože to zvyšuje celkovou bezpečnost zařízení. Podpůrná a asistenční mise IAEA v Záporoží nemá přístup do některých oblastí důležitých pro jadernou bezpečnost a otevřeně diskutuje se všemi příslušnými pracovníky,“ pokračoval generální ředitel IAEA.

Problémy se na Ukrajině ale netýkají pouze Záporoží. „Na jiných místech Ukrajiny IAEA zachovala svou trvalou přítomnost v dalších čtyřech ukrajinských jaderných elektrárnách. Týmy IAEA nadále hlásí narušené dodavatelské řetězce náhradních dílů a vysokou míru stresu mezi zaměstnanci elektráren,“ informoval.

Od začátku války na Ukrajině zemi pomohlo hned třicet dárcovských států a Evropská unie. „Od začátku války dorazilo do osmnácti organizací na Ukrajině 47 dodávek vybavení v hodnotě více než 9,4 milionu eur. Agentura pokračovala v dodávkách svého programu lékařské pomoci a také v práci na definování potřeb Ukrajiny vzniklých v důsledku záplav v Chersonské oblasti,“ uzavřel Grossi.

Záporožská jaderná elektrárna je v ohrožení už od začátku ruské invaze proti Ukrajině. Prohlášení od generálního ředitele IAEA přichází téměř dva měsíce poté, co měla agentura v úmyslu vyzvat Ukrajinu a Rusko k posouzení technického stavu elektrárny.