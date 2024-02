Situace v Avdijivce je kritická. Kyjev dělá vše pro záchranu svých vojáků

Rusové se už na okupovaném území nemohou cítit bezpečně a to poté, co Ukrajinci vyslali do bojů své specialisty takzvané snajpry. Obyčejně se před 'Krasivoyem' okupanti cítili svobodní, chodili ve skupinách, mohli stát, kouřit. Všechno se změnilo po prvním výstřelu, píše Pohraniční stráž na webu.