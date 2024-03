Slovenským prezidentem bude Pellegrini, nebo Korčok, vyplývá z průzkumů

Průzkumy veřejného mínění dosud předpokládají vítězství Petera Pellegriniho, těsně za ním se pohybuje Ivan Korčok. Štefan Harabín je s velkým odstupem na třetím místě a dle průzkumů to nevypadá, že by měl šanci se dostat do druhého kola. Zbývající šestice kandidátů působí spíše jako doplněk a jejich reálné šance na postup do druhého kola slovenských prezidentských voleb jsou minimální.

EuroZprávy.cz zkoumaly předpokládané zisky kandidátů na základě čtyř výzkumů: první nejnovější od agentury IPSOS z 20. března, dále AKO z 19. března. Následují průzkumy Median SK z 1. března a AKO z 15. února. V nich si kandidáti vedli následovně:

Předvolební průzkumy ukazují na dva jasné favority. Foto: INCORP images

Pokud vezmeme v úvahu průměrné zisky z těchto průzkumů, nejlépe si vede právě Pellegrini s 38,23 %. Za ním o více než dvě procenta zaostává Korčok. Harabín je třetí s průměrným ziskem 10,68 %. Zbývající kandidáti nepřekonávají ani hranici 5 %. Nejblíže hranici pěti procent byl bývalý premiér Igor Matovič v rámci průzkumu Median SK ze začátku března, kdy získal 4,9 %.