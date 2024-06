Smrt dítěte po výbuchu granátu Chorvatsko nenechává chladným. Ruší plánované vojenské cvičení

Cvičení, původně plánované od pondělí do 27. června, mělo za cíl zvýšit bezpečnost chorvatské armády a civilistů. Chorvatské ozbrojené síly se však rozhodly provést další kontrolu a zhodnotit aktuální stav zaminování území, které slouží jako cílová oblast pro ostré střelby.

Pyrotechnici provedou dodatečné kontroly a odeberou vzorky terénu. Všechny plánované aktivity s ostrou municí byly přesunuty na pozdější dobu. Na místo budou také instalovány další varovné tabule upozorňující na nebezpečí a vstup na vlastní nebezpečí.

Vojenské cvičiště Josipa Markiče, známé také jako "Crvena zemlja" (Rudá země), je pravidelně využíváno chorvatskou armádou. Po každém cvičení je terén čištěn, ale přesto se mohou nebezpečné předměty v oblasti stále vyskytovat.

Za incident je obviněn 46letý muž z České republiky, otec oběti. Trestní oznámení na 46letého Čecha v souvislosti s výbuchem granátu bude předáno České republice. Informovala o tom prokuratura v Zadaru, uvedl chorvatský deník Jutarnji list.

Obětí je syn podezřelého, který je obviněn ze závažného zločinu proti veřejné bezpečnosti a ohrožení života a majetku nebezpečným jednáním nebo prostředky, upřesnila prokuratura.

Případ bude postoupen České republice, protože všichni účastníci jsou občany ČR s trvalým pobytem v Česku. Trestní řízení tak bude snazší a ekonomicky výhodnější před českými soudy.

Chorvatská policie viní Čecha z toho, že při vstupu do označeného nebezpečného vojenského prostoru v oblasti Kninu nerespektoval varovná upozornění v chorvatském i anglickém jazyce. Navzdory varování vstoupil do prostoru s dítětem a umožnil mu vzít s sebou nalezené výbušné zařízení, které pak sám umístil do svého vozidla, píše Jutarnji list.

Chorvatská televizní stanice RTL Televizija uvedla, že se 46letý muž s granátem dokonce vyfotografoval. Podezřelý poté kvůli poruše zastavil vozidlo, dítě údajně granát vybralo z auta, zařízení se aktivovalo a při výbuchu zemřel devítiletý chlapec. Dvě ženy byly vážně zraněny a jeden muž utrpěl lehčí zranění.

