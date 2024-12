Souboj s extrémním počasím s Trumpem v čele USA nevyhrajeme, varuje šéfka klimatické politiky EU

Ribera, která do své funkce nastoupila teprve nedávno, řídí jak klimatickou politiku EU, tak otázky hospodářské soutěže. Její úkol je jednoznačný – zajistit „čistý, spravedlivý a konkurenceschopný přechod“ Evropy od fosilních paliv a zároveň udržet evropský průmysl konkurenceschopný vůči USA a Číně. Varovala však před opakováním chyb minulosti, kdy západní automobilový průmysl podcenil elektrická vozidla a přenechal čínským výrobcům klíčové pozice na trhu.

Trump plánuje oživit těžbu fosilních paliv a opustit Bidenův systém podpor pro čisté technologie, což podle Ribery může mít pro USA i Evropu katastrofální následky. Vzhledem k tomu, že Spojené státy zřejmě změní kurz, Ribera zdůrazňuje, že Evropa musí zůstat konzistentní ve svých klimatických cílech. Očekává, že EU bude pokračovat v politice dekarbonizace a stanovení nových ambiciózních cílů, jako je snížení emisí o 90 % do roku 2040.

Jedním z klíčových bodů rozhovoru byla také otázka spravedlnosti přechodu na zelenou ekonomiku. Ribera zdůraznila, že musí být zajištěno, aby obyvatelé Evropy tento přechod vnímali jako příležitost, nikoli jako hrozbu. Evropa podle ní potřebuje zajistit, že transformace nebude mít negativní dopady na zaměstnanost a regiony závislé na fosilních palivech, což zahrnuje i pomoc průmyslu s adaptací.

Ribera zároveň uznala, že evropská administrativa čelí složité situaci, která může zpozdit předložení nových klimatických plánů v rámci Pařížské dohody. Evropská komise plánuje předložit plán se závazkem do roku 2035, nicméně je pravděpodobné, že finální návrh bude zpožděn do listopadu 2024.

Pro Evropu je podle Ribery klíčové, aby vytvořila prostředí příznivé pro investice do zelených a digitálních technologií, a to jak pro domácí, tak zahraniční hráče. Evropa by podle ní měla využít svých regulačních nástrojů, jako je například nový mechanismus na kontrolu zahraničních dotací, k ochraně svého trhu před nespravedlivou konkurencí.

Na otázku, jak se bude EU stavět k Trumpově odklonu od klimatické politiky, Ribera odpověděla, že stabilita a předvídatelnost politiky je pro evropské firmy zásadní. Evropští lídři by podle ní neměli ustupovat od již stanovených cílů, protože to by mohlo ohrozit důvěru investorů a zpomalit rozvoj klíčových technologií.

Na závěr Ribera ironicky poznamenala, že by do své kanceláře mohla pověsit portrét britského premiéra Keira Starmera, který symbolizuje politický posun v Británii směrem k zelenější a sociálně spravedlivější ekonomice.