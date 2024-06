Špatně fungující bulharská justice podle průzkumů po volbách do EP dostane další ránu

Server Politico už během května varoval o tom, že bulharská demokracie je v ohrožení. „Deljan Peevski stal ztělesněním bulharského uchváceného státu, v němž stínoví oligarchové, špioni a zločinecké gangy omotali svá chapadla kolem klíčových klíčových institucí v zemi EU a NATO,“ píše. Peevski je mediální magnát, který se stal terčem kritiky zejména reformních a protikorupčních stran.

U Peevského strany se odhaduje zisk 11,7 %, skončila by tedy na čtvrtém místě. Volby patrně ovládnou strany ze středopravicových frakcí Evropská lidová strana (EPP) a Renew Europe. Bulharští zákonodárci by měli do obou zamířit po pěti.

Volby podle všeho ovládne strana GERB s odhadovaným ziskem 26,5 %. Má velice blízko k Peevskému. „Mezi Borissovem a Peevskim existuje tenká a zakořeněná dohoda, která spočívá v tom, že pan Peevski má výraznou kontrolu nad justicí a bezpečnostními službami a pan Borissov má staré hříchy, kterých se bojí a bude potrestán, pokud budou existovat skutečně fungující soudy a prokuratura,“ vylíčil někdejší bulharský premiér Kiril Petkov.