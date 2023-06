Státníky znepokojuje vzpoura v zemi, která vlastní jaderné zbraně. Vliv na válku nelze předvídat

"To, co se stalo minulý víkend, potvrzuje, že válka na Ukrajině rozděluje moc v Rusku a ovlivňuje jeho politický systém," řekl podle Reuters Borrell na setkání ministrů zahraničí v Lucemburku.

"Určitě není dobré pozorovat, že jaderná mocnost jako Rusko může vstoupit do fáze nestability. Je to také něco, co je třeba vzít v úvahu," dodal. "Monstrum jedná proti svému tvůrci, politický systém ukazuje svou křehkost a vojenská moc praská," podotkl.

Tajanid uvedl, že není zatím jasné, jaký vliv bude mít vzpoura na ukrajinskou protiofenzívu. Podle něj závisí na situaci. Nicméně absence wagnerovců ruskou armádu rozhodně neposiluje," řekl. Švédský ministr zahraničí Tobias Billstrom označil nepokoje za vnitřní záležitost Ruska. Podle něj je nejdůležitější podpořit Ukrajinu, aby byla schopna získat zpět své území.

Vzpoura, kterou v pátek večer rozpoutal proti ruskému armádnímu velení šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, v sobotu k večeru skončila, když lídr wagnerovců opustil velitelství ruské armády v Rostově a po něm z města odjeli i jeho vojáci.

Prigožin ani jeho muži, kteří se zúčastnili vzpoury a pochodu na Moskvu, nebudou stíháni. Podle Kremlu to vyplývá z dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Trestní obvinění šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina bylo a byl poslán do sousedního Běloruska, potvrdil podle CNN mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Prigožin má od ruského prezidenta Vladimira Putina záruky, že v rámci dohody opustí zemi," uvedl Peskov v sobotu.

Prigožin byl následně spatřen, jak opouští velitelství ruské armády v Rostově. Peskov uvedl, že "nedokáže odpovědět na otázku", jakou pozici v Bělorusku zaujme a co tam bude dělat. Město podle záběrů na telegramu následně opustil i konvoj wagnerovců, což potvrdil i ruský guvernér. Žoldnéři převzali město v časných ranních hodinách, ale Prigožin jim později nařídil stáhnout se, na základě dohody s Vladimirem Putinem zprostředkované Lukašenkem.

Bývalý ruský poslanec Sergej Markov po ukončení vzpoury pro CNN uvedl, že Prigožin nikdy nebyl pro Putina hrozbou. Tvrdí také, že Putinova popularita je nyní "asi 80 procent". O situaci hovořili i lídři Velké Británie, USA, Francie a Německa a zopakovali svou pokračující podporu ukrajinské suverenitě. V kontaktu jsou také ministři zahraničí zemí G7.