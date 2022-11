Stoltenberg varoval před snížením podpory Ukrajině a autoritářskými režimy

Stoltenberg na parlamentním shromáždění NATO připustil, že podpora Ukrajiny s sebou nese náklady a že mnoho lidí se potýká s problémy kvůli rostoucím cenám energií a potravin. Pokud by ale ruský prezident Vladimir Putin dostal šanci zvítězit v útočné válce na Ukrajině, stálo by to podle šéfa NATO ještě více. "Autoritářské režimy na celém světě by se tak dozvěděly, že brutální válkou dosáhnou, čeho chtějí," uvedl. Svět by pak byl podle něj ještě ve větší nejistotě a státy NATO zranitelnější. Proto je nutné stát na straně Ukrajiny tak dlouho, jak to bude potřeba, dodal Stoltenberg.

Španělský premiér Pedro Sánchez dnes oznámil, že koncem tohoto měsíce začne v Toledu fungovat nové výcvikové středisko pro ukrajinské vojáky. Na Ukrajinu podle něj v nejbližších týdnech také vyrazí španělští policisté, aby pomohli s vyšetřováním údajných ruských válečných zločinů.

Stoltenberg západní země také v souvislosti s odklonem od dodávek ruských energetických surovin varoval, aby si dávaly pozor a nevytvořily si novou závislost na Číně. "Vidíme rostoucí snahy Číny o kontrolu nad naší kritickou infrastrukturou, dodavatelskými řetězci a klíčovými odvětvími průmyslu," uvedl.

Parlamentní shromáždění NATO je diskuzní fórum, na němž zákonodárci ze 30 členských zemí aliance probírají otázky bezpečnosti a obrany.