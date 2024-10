Švédsko zkouší nemožné? Školy dostanou úkol, jde o zdraví

Švédsko má hned po Dánsku druhé nejvyšší využití internetu. To u mladých Švédů vede nejen k emocionálním problémům. Ovšem digitální média jsou něco, co do dnešního světa patří. Lidé přes ně komunikují, sdílejí zážitky, někteří skrze ně i vydělávají. De-digitalizace tedy neznamená snahu o úplné odříznutí od digitálních sítí a médií, znamená snahu vybalancovat čas na digitálních zařízeních a čas strávený bez nich.

„Školy mají odpovědnost připravit (děti) na svět,“ potvrzuje serveru DW švédský ministr sociálních věcí a veřejného zdraví Jakob Forssmed. „Ale můj bože,“ říká a zděšeně roztahuje ruce, „to, co teď vidíme, je něco jiného.“ … „Nemohou stříhat nůžkami. Nemohou vylézt na strom. Nemohou chodit pozpátku, protože sedí s mobilními telefony,“ řekl v rozhovoru na ministerstvu ve Stockholmu. „Vidíme také věci, jako jsou nemoci, které obvykle byly u starých lidí a lidí středního věku, nyní pronásledují mladé lidi“.

Forssmed nyní prosazuje plošný zákaz mobilních telefonů po celou dobu školní docházky, včetně přestávek. Toto omezení by se dle něj mělo zakotvit v zákoně, aby nebylo pouze povinné, jako tomu bylo doteď. Jeho stanovisko se opírá mimo jiné o zprávu Švédského úřadu pro veřejné zdraví. Podle té by batolata mladší dvou let neměla trávit žádnou dobu na obrazovce, celkem jednu hodinu pro děti ve věku od dvou do pěti let, dvě hodiny pro děti od šesti do 12 let a pro teenagery maximálně tři hodiny.

Jedním z největších problémů u mladistvých je nedostatek spánku. O tom se Forssmed domnívá, že je podceňován. Říká, že nejnovější výzkumy ukazují, že švédští teenageři mají méně než šest hodin za noc, kdy by měli mít osm až devět hodin. „To jim dává menší odolnost, pokud jde o stres,“ řekl, „větší riziko deprese, sebevražedných myšlenek, úzkosti.“ Dívky jsou zvláště postiženy, říká, s vědeckými důkazy, které dokazují, že sociální média „vás v raném věku vystavují poruchám příjmu potravy a cítíte se méně dobře ve svém těle.“

Pro některé starší děti to však zákaz telefonů může být problém. Lovisa Hedelin a Nils Conning jsou studenti hudby na Sodra Latins Gymnasium, kde jsou školní rozvrhy neustále zveřejňovány a aktualizovány v Microsoft Teams. Conning říká, že byl dokonce potrestán za to, že si těsně před lekcí nezkontroloval podrobnosti na svém telefonu.

(De)digitalizaci se věnovala i jedna ze zpráv OECD. V té se dozvíme, že rozvoj digitalizace poskytuje příležitosti pro vzdělávání a péči v raném dětství (ECEC), včetně nových učebních materiálů a prostředí, nových způsobů rozvoje a spolupráce. Digitalizace zároveň vytvořila výzvy pro životy malých dětí. Od obav o čas strávený na obrazovce až po zneužití dat dětí čelí mnoha dilematům a obtížným problémům.

V podstatě zpráva sděluje, jak by ECEC mělo využívat digitální technologie ke zlepšení kvality služeb a připravit malé děti na pochopení nebezpečí a výhod těchto technologií. „V budoucnu bude mít digitalizace i nadále dopad na vzdělávání a učení a na způsob, jakým malé děti interagují, hrají si a zapojují se do širší společnosti. Země by měly mít jasné cíle pro ECEC, aby reagovaly na digitalizaci, aby nabídly první příležitost pomoci všem malým dětem být v bezpečí a prosperovat v digitálním světě. Tyto cíle by měly uznat složitost odvětví, měly by zahrnovat všechny relevantní zainteresované strany, měly by být informovány na základě nejlepších dostupných důkazů a měly by být prováděny pružně.“