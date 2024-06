Těšil se, ale oslav výročí Dne D se už nedočkal. Stoletý americký veterán zemřel na cestě

Persichitti byl svědkem legendárního vztyčení americké vlajky na ostrově Iwo Jima, připomíná americký list New York Times. „Robert Persichitti, 102 let, zemřel v pátek,“ oznámil prezident organizace veteránů Honor Flight Rochester Richard Stewart. „Jeho smrt se neočekávala. Zemřel klidně a nezemřel sám,“ doplnil.

Stodvouletý veterán odletěl z New Yorku do Evropy během minulého týdne v doprovodu svého kolegy Ala DeCarla. „Pan Perschitti však na palubě lodi plující směrem do Normandie, kde se oslavy konaly, utrpěl zdravotní potíže a byl letecky převezen do nemocnice v Německu,“ citoval list NY Times server NBC.

Jeho problémy se srdcem byly dlouhodobějšího charakteru, ale kardiolog ho měl těsně před odjezdem povzbuzovat, aby na oslavy odletěl. „Jsem opravdu nadšený, že jedu,“ líčil den před odletem v rozhovoru pro televizi WROC-TV.

Robert Persichitti sloužil na Iwo Jimě, Okinawě a Guamu jako radista druhé třídy na velitelské lodi U.S.S. Eldorado. Ještě v roce 2022 byl jmenován do Síně slávy veteránů Senátu státu New York, píší NY Times. „Sloužil jsem v Pacifiku na palubě lodi. Pomáhal jsem zajišťovat veškerou komunikaci pro dvě operace: Iwo Jima a Okinawa,“ vyprávěl tehdy veterán.

Byl svědkem vztyčení americké vlajky na hoře Suribači na ostrově Iwo Jima, kde v únoru 1945 spojenecké jednotky vedené Američany v brutální bitvě porazily Japonce. Na ostrov se Persichitti vrátil ještě v roce 2019. „Když jsem dnes dorazil na ostrov, zhroutil jsem se,“ popsal.

Stewart Persichittiho vylíčil jako energického muže. „Byl fit a vzpřímený, pohyboval se a měl kompletní schopnosti někoho, kdo by byl o desítky let mladší. Bylo to opravdu něco. Nemělo by se na to vůbec zapomínat,“ uzavřel.

Ve čtvrtek 6. června si můžeme připomenout 80. výročí vylodění v Normandii. Tento krok spojenců z velké části ulevil Rudé armádě na východě Evropy v jejím úsilí o porážku nacistického Německa. O necelý rok později se tak skutečně stalo a druhá světová válka v Evropě skončila.