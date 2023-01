Thajsko bude od pondělí vyžadovat od cestujících potvrzení o covidovém očkování

"Od 9. 1. 2023 by všichni cestovatelé starší 18 let měli při odletu do Thajska předložit potvrzení, že jsou plně očkováni proti covidu-19," uvádí na svých stránkách české velvyslanectví v Bangkoku. Podotýká přitom, že plným očkováním se rozumí zpravidla dvě dávky vakcíny.

"Možné je také předložit lékařské potvrzení o absolvování nemoci v posledních 180 dnech. Neočkované osoby budou muset předložit lékařské potvrzení dokládající důvod, proč nejsou očkovány," dodává velvyslanectví. Opatření neplatí pro cestující, kteří Thajsko využívají pouze jako tranzitní zemi.

Thajsko přestalo vyžadovat očkování od cestujících v říjnu, nové obavy ale v zemi vyvolalo rozhodnutí Číny otevřít své hranice, přestože se na čínském území nyní rychle šíří koronavirus. První komerční let z Číny s 286 pasažéry by měl v Bangkoku přistát v pondělí.