"Trapné to není, někdo musí být poslední." Maďarsko svalilo vinu za nepřijetí Švédska to NATO na Stoltenberga

László Kövér není příznivcem vstupu Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Kövér coby člen vládní strany Fidesz odmítá takový krok, ale zároveň vyjádřil zájem o to, aby Švédové umožnili Maďarsku možnost změnit svůj postoj.

Podle něj není Maďarsko, které jako jediné členské NATO neschválilo rozšíření Aliance, v trapné situaci, a zdůraznil, že někdo musí být i poslední.

Kövér poukázal na závazky členských států NATO v případě napadení a tvrdí, že Švédsko si toho není vědomo, což považuje za vážné nedorozumění.

Kövér také vzkázal generálnímu tajemníkovi NATO Jensu Stoltenbergovi, že by celý spor měl být již dávno vyřešen, pokud by Stoltenberg přesvědčoval spíše švédské politiky než se snažil přesvědčit Budapešť.

Podle médií Švédsko přivítalo souhlas tureckého parlamentu s vstupem do NATO této severské země. Maďarsko zůstává jediným členským státem NATO, jehož parlament zatím o této otázce nehlasoval. Je navíc nejisté, zda premiér Ulf Kristersson přijme pozvání od Viktora Orbána a přijede jednat do Budapešti, jak uvádí zpráva 24.hu.

Podle téhož zdroje je většina maďarského tisku v této věci skeptická, avšak Švédové se prý schůzce kategoricky nebrání. Švédská média předpokládají, že Orbán může požadovat nějakou formu kompenzace za schválení vstupu Švédska.

Turecký zahraniční výbor parlamentu schválil žádost Stockholmu o členství v NATO v prosinci loňského roku, turecký parlament pak schválil připojení Švédska k Severoatlantické alianci v úterý.

Prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan ale podmínil ratifikaci švédské žádosti schválením Kongresu USA k nákupu stíhaček F-16. Další podmínkou bylo zrušení zbrojních embarg Kanady a dalších členů NATO vůči Turecku.

Maďarská prezidentka Katalin Nováková ve středu vyzvala předsedy vlád Maďarska a Švédska, aby jednali o ratifikaci vstupu Švédska do Severoatlantické aliance. "Turecko ratifikovalo vstup Švédska do NATO. Nyní jsme my na řadě. Vyzývám k jednání premiérů (Maďarska a Švédska). Můj postoj k členství Švédska je stejný jako předtím: existuje více kladů, než záporů," napsala prezidentka na sociální síti X.

Stoltenberg také vyzval Maďarsko, aby co nejdříve ratifikovalo vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Učinil tak poté, co v úterý večer - po více než rok trvajících odkladech - schválil švédské členství turecký parlament.

Stoltenberg ve svém úterním prohlášení rozhodnutí tureckého parlamentu přivítal a dodal: "Počítám s tím, že Maďarsko ukončí svou národní ratifikaci co nejdříve. Švédské členství posílí NATO i bezpečnost nás všech."

Stejný apel vládě maďarského premiéra Viktora Orbána adresovalo i Německo: "Teď přišla řada na Maďarsko, aby podniklo kroky, které je ještě třeba učinit, abychom mohli přivítat naše švédské přátele v Alianci," uvedlo německé ministerstvo.

Orbán ale v telefonickém rozhovoru ve středu potvrdil, že maďarská vláda podporuje členství Švédska v Severoatlantické alianci. Orbán to potvrdil na sociální síti X. "Právě jsem ukončil telefonát s generálním tajemníkem NATO. Potvrdil jsem, že maďarská vláda podporuje členství Švédska v NATO," napsal Orbán,

"Zdůraznil jsem také, že budeme nadále naléhat na maďarské Národní shromáždění, aby hlasovalo pro přistoupení Švédska a při první možné příležitosti uzavřelo ratifikaci," dodal maďarský ministerský předseda, který poslal dopis svému švédskému kolegovi Ulfu Kristerssonovi, ve kterém ho pozval do Budapešti, aby prodiskutoval nabídku "co nejdříve".