Trump a Musk si během rozhovoru notovali. Exprezident obvinil Bidena z ruské invaze na Ukrajinu

Samotný začátek rozhovoru na platformě X mezi Trumpem a Muskem provázely problémy. „Zdá se, že došlo k masivnímu útoku DDoS na X,“ informoval miliardář poté, co byl živě přenášený rozhovor na chvíli vyřazen z provozu. Napsal o tom server Politico.

Trump se během rozhovoru opíral do protikandidátky za Demokratickou stranu Kamaly Harrisové. „Ona je vyznavačkou radikální levice. Od začátku celého toho podvodu neposkytla žádný rozhovor, a říkejte si, co chcete, byl to puč. Byl to puč prezidenta Spojených států,“ prohlásil.

Odkázal se tak na tvrzení z minulého týdne, kdy obvinil demokraty z toho, že Joeovi Bidenovi sebrali prezidenství. „„Joeovi Bidenovi bylo odebráno prezidentství. Nejsem jeho fanouškem, jak jste si asi všimli. Měl drsnou debatu. Ale to neznamená, že mu to jen tak vezmete,“ řekl.

Ač se Bidena zastal, následně ho obvinil z toho, že právě on může za ruskou invazi proti Ukrajině. Podle něj „by se to nestalo“, kdyby nebyl v Bílém domě právě současný prezident. Místo toho Trump prý apeloval na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby neútočil. „Řekl jsem mu: ‚Nedělej to. Nemůžeš to udělat, Vladimíre‘. On řekl ‚v žádném případě‘ a já jsem řekl ‚v žádném případě‘,“ vyprávěl Trump podle serveru Kyiv Independent.

Musk s ním souhlasil, a dokonce se zmínil o „nepřátelích Ameriky“, jak napsala americká stanice CNN. „Bojí se amerického prezidenta, nebo je to někdo, koho si neváží a koho se nebojí? Podívejme se na záběry z atentátu. Jako, dobře, víte, prezident Trump je jako, nezahrávejte si se mnou,“ vylíčil miliardář.

Následně Trumpa opět podpořil v jeho úsilí o Bílý dům. „Vy jste cesta k prosperitě. A já si myslím, že Kamala je pravý opak,“ poznamenal Musk.

Americká CNN po debatě provedla fact-check Trumpových výroků, našla jich minimálně dvacet. Ukázalo se, že Musk mu poskytl platformu X bez jakýchkoli omezení ohledně toho, co řekne. Na sociální síti X funguje systém komunitních poznámek, který umožňuje uživatelům udávat věci na pravou míru, nic takového ale rozhovor mezi dvěma miliardáři nezahrnoval.

Trump například pohrozil, že „naše kriminalita stoupá do nebes“. Za poslední rok ale ve Spojených státech klesl počet vražd o 26 % a zhruba o 15 % pokleslo množství jiných násilných trestných činů.

Exprezident následně zopakoval své útoky na Harrisovou týkající se imigrační politiky. „Byla pohraničním carem a lidé jim nemohou dovolit, aby jim jejich dezinformační kampaň prošla. Teď říká, že se na tom ve skutečnosti nepodílela, měla to zcela na starosti,“ řekl.

Ve skutečnosti je ale za bezpečnost hranic zodpovědný ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas. Biden Harrisovou v roce 2021 pověřil daleko omezenějším úkolem. Podle CNN ji požádal, aby vedla diplomacii se Salvadorem, Guatemalou a Hondurasem. Měla řešit podmínky, které v minulosti nutily jejich občany k pokusům o migraci do USA.

Trump s imigrační politikou ale nepřestal. K Američanům směřoval, že „k vám měsíčně přicházejí miliony lidí“. Jenže za vlády Bidena a Harrisové do USA nikdy za jeden měsíc nepřišlo více než milion lidí. Vrcholem byl prosinec 2023, kdy na hranici (nikoliv přes ni) se Státy přišlo 370 890 lidí.

„Myslím, že do naší země přišlo přes 20 milionů lidí, z nichž mnozí přicházejí z věznic, z věznic, z psychiatrických léčeben nebo ve větší verzi z blázinců,“ pokračoval Trump.

Reálná čísla za Bidenovu administrativu ale činí 10 milionů tzv. setkání. Tento výraz neznamená, že Američané osobu vpustili do země. Někteří jsou okamžitě posláni pryč.