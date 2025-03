Trump pošlapal základní princip NATO: Nebudu je bránit, pokud nezaplatí

„Myslím, že je to otázka zdravého rozumu,“ prohlásil Trump. „Pokud neplatí, nebudu je bránit.“ Jeho slova představují další eskalaci proti-NATO rétoriky, která byla výraznou součástí jeho prvního prezidentského období. Trumpův kritický postoj k alianci vedl v roce 2023 ke schválení zákona, který vyžaduje dvoutřetinovou podporu Senátu nebo akt Kongresu k tomu, aby Spojené státy mohly NATO opustit.

Trump přiznal, že NATO „může být potenciálně dobré“, ale zároveň zpochybnil, zda by evropští spojenci v případě potřeby přišli na pomoc Spojeným státům. „Pokud by se Spojené státy dostaly do potíží a zavolali bychom jim… myslíte si, že by nás šli chránit? Měli by. Nejsem si tím ale tak jistý,“ dodal.

Jeho slova přicházejí v době, kdy USA začaly omezovat vojenskou a zpravodajskou podporu Ukrajině s cílem přimět Kyjev k uzavření dohody o ukončení války s Ruskem. Tento krok vyvolal obavy mezi evropskými spojenci, kteří se snaží zvýšit vlastní podporu Ukrajině, aby jí pomohli odolat ruské invazi.

Trumpův poradce a zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg již dříve naznačil, že by Spojené státy mohly přestat poskytovat bezpečnostní záruky státům, které neplní alianční závazek vydávat na obranu alespoň 2 % svého HDP. Tento postoj přitom koliduje s názorem mnoha evropských lídrů, kteří usilují o posílení transatlantické spolupráce.

Italská premiérka Giorgia Meloniová, která i přes dobré vztahy s Trumpovou administrativou patří k silným zastáncům Ukrajiny, ve čtvrtek na krizovém summitu EU navrhla úpravu článku 5 Severoatlantické smlouvy. Podle ní by se bezpečnostní garance NATO měly rozšířit i na Kyjev, čímž by Ukrajina získala ochranu všech ostatních členských států aliance.

Trumpovy komentáře přicházejí v době, kdy se NATO snaží demonstrovat jednotu tváří v tvář ruské agresi a rostoucím bezpečnostním výzvám v Evropě. Trumpovo zpochybnění aliančních závazků by mohlo mít vážné důsledky nejen pro evropské členy NATO, ale i pro samotné Spojené státy, které dosud považovaly transatlantické partnerství za klíčový pilíř své zahraniční politiky.