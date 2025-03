Trump připustil vážný problém pro americkou ekonomiku. Sliboval něco docela jiného

Americká ekonomika balancuje na hraně recese, zatímco Trump letos dvakrát kategoricky odmítl jakoukoli možnost hospodářského poklesu. Přesto se už v pondělí akciový trh propadl a otřásl penzijními účty obyčejných Američanů poté, co prezident možnost recese připustil. Informovala o tom americká stanice CNN.

Během nedělního rozhovoru pro FOX News na palubě Air Force One vyjádřil obavy z ekonomického vývoje. Na otázku, zda se obává recese, odpověděl vyhýbavě: „Nerad dělám takové předpovědi. Kdo ví?“ Přiznal však, že jeho přísná obchodní politika by mohla vést k „přechodnému období“ ekonomické nejistoty. „Nastává přechodné období, protože to, co děláme, je velmi velké. Vracíme do Ameriky bohatství. To je velká věc. A vždycky jsou období, kdy to chvíli trvá. Chvíli to trvá, ale myslím, že by to pro nás mělo být skvělé,“ dodal.

„To, co vidíme v politickém přístupu, je nedostatek vize. Všichni jsme věděli, že existuje vize ohledně snižování obchodních deficitů, přesouvání některých aktivit. Ve skutečnosti jdeme po našich nejbližších přátelích, a to jak na úrovni zahraniční politiky, tak na úrovni obchodu, a to působí jako hlubší změna, aniž by byla jasná vize toho, čeho se snažíme dosáhnout,“ shrnula ekonomická analytička Julia Coronado, prezidentka společnosti MacroPolicy Perspectives.

Podle Kevina Hassetta, ředitele Národní ekonomické rady Bílého domu, není situace tak vážná – naopak předpovídá slibnou budoucnost. „Myslím si, že se stane to, že první čtvrtletí bude skřípat v kladných číslech, a pak se druhé čtvrtletí rozjede, protože všichni uvidí realitu daňových škrtů,“ míní.

Trump Američanům sliboval „zlatý věk“ už během své kampaně. „Začneme novou éru prudce rostoucích příjmů. Raketově rostoucí bohatství. Miliony a miliony nových pracovních míst a rozkvět střední třídy. Čeká nás rozkvět, jaký tu ještě nebyl,“ vylíčil podle amerického listu New York Times.

Tento slib je nyní v kolizi s vysokými cly, která Trump uvalil na obchodní spojence USA – Kanadu a Mexiko. Podle ekonoma Stephena Moorea je jeho problémem načasování. „Pan Trump měl se zavedením cel počkat, až Kongres schválí snížení daní. Nejdříve nechme ekonomiku znovu vzkvétat a pak mluvme o clech. Myslím, že je třeba trochu změnit priority,“ vysvětlil.

Demokratický senátor Ron Wyden z Oregonu Trumpovu celní politiku označil za jed. „Chaos, který vytvářejí každý den, je v podstatě kotvou přivázanou k americké ekonomice a čím déle to bude trvat, tím více našich pracovníků to stáhne pod vodu. Snažíme se je zastavit,“ popsal Wyden, který je členem senátního finančního výboru.