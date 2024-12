PŮVODNÍ ZPRÁVA | Trump se oproti minulé administrativě poučil. Vybírá si ty, kdo nebudou „odmlouvat“, míní Ringlerová

EuroZprávy.cz nedávno psaly o tom, že Trump sestavuje vládu „stvořenou pro televizi“. „Donald Trump v politice málokdy dělal věci tak, jak se očekává a jak je zvykem. Už jen to, že byl zvolen prezidentem navzdory veškerým trestním kauzám a dalším skandálům, které ho provázejí, ukazuje, že není běžným politikem. Při výběru svého kabinetu a svých poradců jen pokračuje v nastaveném kurzu,“ shrnula Ringlerová.

Podle ní se Trump oproti minulému volebnímu období „poučil, že nemá rád, když součástí jeho administrativy jsou lidé s odlišným názorem“. „Vybírá si tedy proto spolupracovníky, o kterých se domnívá, že budou prosazovat jeho politické cíle a nebudou ‚odmlouvat‘,“ vysvětlila.

Odtud pramení i výběr některých členů administrativy z řad televizní stanice FOX News. „FOX News je Trumpova oblíbená televizní stanice a dlouhé roky je to médium, které stojí na jeho straně. Je tedy pochopitelné, že osobnosti z FOX News považuje za spřízněné duše,“ přiblížila.

Najdou se ale i tací, kteří čelí vážným obviněním – například Trumpem nominovaný šéf Pentagonu Pete Hegseth je podezřelý ze sexuálního zneužití nejmenované ženy během shromáždění Kalifornské federace republikánských žen z roku 2017.

„Co se týče problémů s obviněními ze sexuálního násilí, to Donald Trump evidentně nepovažuje vůbec za podstatné. Jemu samotnému to bez problémů prošlo, proč by to tedy neprošlo i jeho spolupracovníkům,“ poznamenala Ringlerová.

Expertka pro EuroZprávy.cz promluvila také o roli Elona Muska, miliardáře a majitele automobilky Tesla či sociální sítě X, ve skládání nové prezidentské administrativy. „Osobně si myslím, že seznam kandidátů na členy nové administrativy byl připravený dlouho dopředu. Už měsíce se mluví o tom, že Trumpův tým je na případný druhý mandát mnohem lépe připraven,“ popsala.

„Je možné, že v posledních týdnech se Elonu Muskovi podařilo ovlivnit postoj Donalda Trumpa v oblasti elektromobilů. Ale nemyslím si, že je Elon Musk ten, kdo skládá vládu,“ podotkla Ringlerová.

Předpokládá, že nová vláda bude pokračovat v záměru Trumpova volebního programu. „Je pravděpodobné, že mnohé sliby nesplní, protože jejich splnění je objektivně v podstatě nemožné – například uzavření míru na Ukrajině ve velmi krátkém čase, ale domnívám se, že vláda bude činit kroky směrem v souladu se svými sliby,“ míní.

Dodala, že například v ohledu Ukrajinu nová vláda nemusí být otevřeně proruská. „Už jen to, že podpora Ukrajiny nebude prioritou a bude se o ní – pokud vůbec – hovořit velmi vlažně, bude stačit k tomu, aby USA s podporou Ukrajiny de facto skončily,“ uzavřela expertka.