Trump: Za to, že válka pokračuje, může Putin. Stačil by jediný krok a okamžitě skončí

Trump se vyjádřil během videokonference na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde prohlásil, že "je čas to ukončit" a že Ukrajina je připravena uzavřít dohodu, ale vše závisí na Rusku. Tento komentář dále zdůrazňuje Trumpův postoj k válce, který se v průběhu času vyvinul, a jeho snahu o zlepšení vztahů s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Trump také uvedl, že chce snížit cenu ropy, což by podle něj přispělo k ukončení války. Dále zmínil, že se Zelenskyj několikrát obrátil na jeho administrativu s tvrzením, že to právě Moskva brání mírovému jednání. Trump zopakoval, že "Putin ničí Rusko tím, že neuzavře dohodu," a odkazoval na problémy ruské ekonomiky a inflace, které válka způsobuje.

Ve své projevu v Davosu Trump také oznámil, že by chtěl, aby všechny členské státy NATO zvýšily výdaje na obranu na 5 % HDP, přičemž současný cíl je 2 %. Trump se také vyjádřil o zajištění dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy a vyjádřil ochotu uzavřít obchodní dohodu, která by tuto dodávku zajistila. USA jsou již druhým největším partnerem EU v oblasti plynu a největším dodavatelem LNG po přerušení dodávek z Ruska.

Dále Trump prohlásil, že mluvil s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který je klíčovým spojencem Ruska, a požádal ho, aby přiměl Putina k ukončení války. Trump se také vysmál výsledku ruských prezidentských voleb, ve kterých Putin údajně získal 88 % hlasů, což označil za "naprosto směšné".