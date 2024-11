Trump začne za dva měsíce úřadovat. Seznam věcí, které po nástupu do Bílého domu udělá jako první

Tým Donalda Trumpa podle BBC uvedl, že lze očekávat příval exekutivních příkazů a směrnic z Oválné pracovny už během prvního týdne po nástupu do funkce. Odborníci na politiku a právníci již připravují tyto příkazy jako součást přechodného období Trumpovy administrativy.

Navzdory těmto přípravám slíbily skupiny pro občanská práva a demokratické státní vlády, že budou alespoň některé z těchto plánů zpochybňovat. Zde jsou některé z Trumpových priorit pro jeho druhé funkční období.

Imigrace a hranice

Tisková mluvčí Trumpa, Karoline Leavitt, uvedla na Fox News, že Trump slíbil podepsat exekutivní příkaz k zajištění bezpečnosti na jižní hranici. Podle ní se Trump prvního dne ve funkci chystá zahájit největší deportační akci v americké historii.

Trump se v uplynulém týdnu soustředil na obsazení vedoucích pozic, které by dohlížely na imigrační politiku, což naznačuje, že se připravuje na řešení otázky imigrace brzy po nástupu do úřadu. Do pozice „hraničního cara“ jmenoval veterána v oblasti imigrační politiky Toma Homana; guvernérku Jižní Dakoty Kristi Noem jmenoval na pozici vedoucí pro národní bezpečnost; a Stevena Millera na pozici zástupce vedoucího štábu pro politiku v Bílém domě. Miller je známý pro své přísné přístupy k nelegální imigraci v průběhu Trumpova prvního období.

Masová deportace by však čelila logistickým problémům a právním výzvám od aktivistů za práva imigrantů a lidská práva. Trump by mohl také obnovit politiku „Zůstaň v Mexiku“, která vyžaduje, aby žadatelé o azyl čekali na vyřízení svých žádostí na mexické straně hranice.

Povstání 6. ledna

Trump sice ve svém projevu nezmínil možnost omilostnění odsouzených za útok na Kapitol v roce 2021, ale dlouhodobě naznačoval, že by to mohla být jeho priorita. Trump řekl, že je nakloněn mnohé omilostnit, ale chce posoudit každý případ individuálně, až se vrátí do Bílého domu.

Jack Smith

Trump čelil vlastním právním výzvám kvůli svým krokům po volbách v roce 2020 a také kvůli kauze týkající se utajovaných dokumentů. Speciální zmocněnec Jack Smith podal obžalobu, na kterou Trump reagoval prohlášením, že Smitha propustí „během dvou sekund“ po nástupu do úřadu. Toto rozhodnutí by mohlo výrazně změnit budoucnost tohoto případu, zejména po rozhodnutí Nejvyššího soudu, které částečně ochraňuje prezidenty před stíháním za jejich činy v úřadu.

Pařížská klimatická dohoda

V roce 2016 slíbil Trump vystoupit z Pařížské klimatické dohody, což Spojené státy brzy po jeho nástupu skutečně učinily. Po svém znovuzvolení jeho tým naznačuje, že plánují opětovné odstoupení od dohody.

Rusko a Ukrajina

Trump během kampaně tvrdil, že by dokázal ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou „během dne“ a že americká podpora Ukrajiny je pro Spojené státy ekonomicky náročná. Přestože se konkrétní kroky neobjevily, Trump hovořil telefonicky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a údajně varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před eskalací války.

Obchod a ekonomika

Ekonomika byla v kampani jedním z Trumpových hlavních témat, kdy slíbil skoncovat s inflací a soustředit se na dostupnost aut, bydlení a dalších základních potřeb. Jeho plán zahrnuje zavedení tarifů na dovoz, zejména na zboží z Číny a Mexika, kde hrozí až 25% tarifem. Tento krok by pravděpodobně nevyžadoval schválení Kongresem.

Energetická politika

Trump hodlá ukončit „válku Bidenovy administrativy proti americké energetice“ a slibuje zvýšení těžby ropy a frakování s cílem snížit náklady na energie pro spotřebitele. Tento krok by pravděpodobně zahrnoval zrušení Bidenových ekologických opatření a zastavení některých projektů čisté energie.

Title X

Donald Trump slíbil zvrátit změny, které Bidenova administrativa provedla v programu Title X – jediném celonárodním federálně financovaném programu plánování rodiny.