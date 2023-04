Trumpa bude soudit soudce z procesu s Trump Organization

Trump po svém obvinění o Merchanovi řekl, že ho soudce "nenávidí" a že "ho vybral okresní prokurátor Alvin Bragg". Bragga Trump označil za "loutku miliardáře George Sorose", která "dělá špinavou práci za (prezidenta) Joea Bidena". Americká média se však shodují v popisu Merchana jako soudce s dobrou pověstí, který má soudní síň vždy pod kontrolou, je dobře znalý práva a "neztrácí nervy", píše stanice NBC News.

Soudní mluvčí Lucian Chalfen řekl stanici, že Merchan byl k Trumpovu případu přidělen náhodně, respektive byl náhodně vybrán jako předseda velké poroty, která v hlasování rozhodla o Trumpovu obvinění. Zvyklostí pak bývá, že soudce předsedající porotě předsedá i soudním procesům, které z práce poroty vzejdou.

Právnička Gloria Allredová, Trumpova kritička, uvedla, že Merchan je podle ní "správný soudce" pro Trumpův případ díky svým zkušenostem z procesu s Trump Organization, ačkoliv uznává, že právě tato zkušenost může být důvodem pro Trumpovy obhájce, aby požádali o jiného soudce. Pochvalně o Merchanovi nicméně promluvil i právník Arthur Aidala, který podle NBC v minulosti kritizoval nynější vyšetřování Trumpa za údajné špatné zaevidování plateb za mlčenlivost.

"Merchan je férový soudce, který netíhne ani k jedné straně. Pro prezidenta Trumpa je to dobrá zpráva," uvedl Aidala.

Merchan minulý rok vynesl rozsudek v případu Trump Organization, které nařídil zaplatit pokutu 1,6 milionu dolarů (asi 35 milionů korun) za daňové podvody. Trumpova firma sídlí na newyorském Manhattanu v Merchanově soudním okrese.

Po dlouholeté zkušenosti v prokuratuře vzal Merchan poprvé soudcovské kladívko do ruky v roce 2006. Před Trump Organization se jeho dva další největší případy odehrály v roce 2012. Jeden se týkal matky devítiletého dítěte žijící na předměstí, která byla podezřelá z řízení skupiny luxusních prostitutek. Podle případu byl později natočen film "Soccer Mom Madam" (2021). Druhý případ se týkal muže podezřelého z vraždy, který tvrdil, že ho proklel čarodějný lékař. Proces s mužem náhle skončil poté, co se muž k vraždě přiznal, když mu Merchan zamítl žádost na předvolání onoho čaroděje k podání svědectví. Merchan vraha odsoudil na 25 let odnětí svobody.