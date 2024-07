Trumpovy posměšky vůči věku Bidena se mu brzy vrátí. Je nejstarším kandidátem v historii USA

Trumpovi se nyní v rámci kampaně mohou vrátit jeho vlastní argumenty o tom, že je Joe Biden příliš starý na obhajobu prezidentského úřadu. Ve skutečnosti je republikán o několik měsíců starší než současný prezident, když v roce 2021 kandidoval poprvé – Bidenovi bylo 78 krátce po listopadových volbách, Trumpovi je 78 už od letošního června. Pokud zvítězí, tak svůj mandát dokončí ve stejném věku jako Biden.

Upozornil na to server Independent. „Ve svých 78 letech je nyní kandidátem, proti němuž by mohl být věk použit jako obušek k pranýřování jeho kandidatury, protože kandiduje proti 59leté Harrisové, která je o 19 let mladší než Trump a o 22 let mladší než Biden,“ napsal.

Až do nástupu současného prezidenta byl nejstarší osobou, která se úřadu ujala, Ronald Reagan. Začal vládnout v 70 letech a skončil o osm let později.

Expertka na americký prezidentský úřad Laura Smithová z Oxfordské univerzity podle serveru Newsweek připustila, že si na svůj věk Trump „udržuje mladistvou energii“. „Věk by se potenciálně mohl stát větším problémem pro Trumpa, který na svém nedávném shromáždění v Michiganu zdůraznil svůj zjevně dobrý zdravotní stav diagnostikovaný od bývalého doktora Bílého domu Ronnyho Jacksona. Zdá se však, že stejně jako u mnoha politiků Trumpova energie mnohé z těchto obav zakrývá, a navíc má nyní po boku mladšího protikandidáta,“ shrnula.

Podle ředitele programu legislativních záležitostí Univerzity George Washingtona Caseyho Burgata bude Harrisové hrát do karet její energie a mladistvost. „Demokraté okamžitě obrátí scénář toho, co jsme slyšeli říkat republikány o Bidenovi, když je teď Trump nejstarším kandidátem na prezidenta v historii. Ať už to bude Kamala Harrisová nebo jiní, bude to argument pro voliče; je to práce, která trvá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, duševní ostrost je v ní velkým faktorem,“ zdůraznil.

Podle něj bude Harrisová svůj věk ochotně připomínat. „Padesát devět let není v obecném populačním smyslu mladá, ale právě relativní srovnání škodí. Devětapadesátka není chodící osmdesátka, jakou je Trump, a rozhodně to není chodící dvaaosmdesátka, jakou byl Biden,“ poznamenal.

„Rozdíl mezi nimi je to, v čem může čerpat svou výhodu. Bude cíleně hrát na svou mladší stránku, bude mluvit k mladším demografickým skupinám tak, jak to Trump a Biden nedokázali, a bude to dělat s energií a doprovázet hudbou – se všemi věcmi, které signalizují mládí, energii a elán. To je to, z čeho bude těžit,“ míní Burgat.

Biden oznámil, že stáhne svou kandidaturu na post prezidenta USA a nebude se ucházet o znovuzvolení. Nyní se chce plně soustředit na své prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období. Biden toto rozhodnutí zveřejnil v neděli na sociální síti X .

Biden čelil tlaku stranických kolegů tři týdny po neúspěšné televizní debatě s republikánským rivalem Trumpem, která mezi demokraty vyvolala paniku ohledně jeho schopnosti vést kampaň. Dvacítka demokratických zákonodárců veřejně vyzvala Bidena, aby odstoupil, zatímco stranické vedení zatím zůstalo zdrženlivé.