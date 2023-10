Ukrajina dostane další systém Patriot, slíbil Scholz Zelenskému

Oba lídři se setkali během třetího summitu Evropského politického společenství ve španělské Granadě.

"To je to, co je nyní nejvíce zapotřebí," řekl Scholz novinářům. Zelenskyj následně vyjádřil Německu vděčnost za veškerou pomoc, kterou poskytuje Ukrajině na obranu proti ruské agresi.

Další systém přislíbený kancléřem Scholzem by měl posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny během nadcházejících zimních měsíců. Během nich se očekávají další vlny masivních ruských raketových a dronových útoků na ukrajinskou energetickou a další infrastrukturu, jak tomu bylo i během loňské zimy.

Podle údajů amerického Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS) stojí nová baterie Patriotu zhruba 1,1 miliardy dolarů (asi milion eur).

První systém Patriot Německo poslalo Ukrajině v dubnu, kdy tak učinily i Nizozemsko a Spojené státy. Jeden z těchto velmi ceněných obranných systémů byl v květnu v Kyjevě poškozen při ruských útocích.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.