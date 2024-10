Ukrajina kvůli vstupu do NATO tlačí na Bidena

Galibarenková v rozhovoru uvedla, že Ukrajina zatím netlačí na okamžité zahájení přístupových jednání, ale formální pozvánka by vyslala silný signál. "Upřímně věříme, že to může být součástí odkazu aktuální americké administrativy," řekla velvyslankyně. Na otázku, kdy Ukrajina očekává pozvánku, odpověděla: „Čím dříve, tím lépe.“

Ukrajina si je vědoma nejisté situace v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami v USA, které se budou konat 5. listopadu. Spojené státy jsou pro Ukrajinu klíčovým partnerem, poskytujícím největší vojenskou pomoc. Zatímco demokratická kandidátka Kamala Harrisová slíbila pokračování podpory Ukrajině, její republikánský protikandidát Donald Trump se k této otázce jasně nevyjádřil.

Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, vztahoval by se na ni i pakt vzájemné obrany, podle něhož je útok na jednoho člena aliance považován za útok na všechny. Přístupový proces však může trvat mnoho let. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje pozvánku do NATO za klíčovou součást svého "vítězného plánu" pro ukončení války s Ruskem.

Moskva se dlouhodobě staví proti členství Ukrajiny v NATO, které by podle ní legitimizovalo válku. Ukrajina naopak zdůrazňuje, že členství v NATO je nezbytné pro její ochranu před budoucími ruskými útoky. Galibarenková v rozhovoru uvedla, že pokud by Ukrajina dostala pozvánku, znamenalo by to pro Rusko konečný verdikt. "Už nemůžete zvýšit sázky v souvislosti s tímto tématem," vysvětlila.

NATO opakovaně prohlásilo, že Ukrajina se stane jeho členem, ale vstup do aliance nebude možný, dokud je Ukrajina ve válce. Zároveň není stanoven žádný časový harmonogram pro přistoupení Ukrajiny do NATO. Většina členských států, včetně USA, nejeví zatím ochotu Ukrajinu pozvat do NATO v této fázi konfliktu. Podle vyjádření americké administrativy se v této věci nic nezměnilo od loňského roku, kdy představitelé Spojených států naznačili, že okamžité pozvání Ukrajiny do aliance není na pořadu dne.