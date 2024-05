Ukrajina začala propouštět vězně, aby mohli vstoupit do armády

Soud v západoukrajinském městě Chmelnyckyj uvedl, že v úterý rozhodl o podmíněném propuštění dvou mužů odsouzených za krádež a narozených v letech 2000 a 1981, aby mohli vstoupit do ukrajinské Národní gardy.

"Oba muži jsou způsobilí k vojenské službě ze zdravotního hlediska, prošli psychologickým a odborným výběrem a jsou dostatečně fyzicky zdatní," uvedl soud.

Muži budou pod dozorem a nebudou moci opustit svou vojenskou jednotku nebo cestovat z osobních důvodů bez povolení velitele.

Ukrajinská vláda uvedla, že o přijetí do armády požádalo na základě nedávno přijatého zákona přes 3000 vězňů. Týká se jen vězňů, kterým do konce trestu zůstávají méně než tři roky.

Ukrajina přistoupila k tomuto kroku v době, kdy čelí nedostatku vojáků. Podobně postupovalo i Rusko, které od začátku války poslalo do bojů na Ukrajině desítky tisíc trestanců, přičemž jim slíbilo amnestii.

Ruský systém však poznamenaly skandály. Objevily se totiž zprávy o osvobozených vězních, kteří po odsloužení vojenské služby pokračovali v páchání násilných trestných činů včetně vraždy.

Na Ukrajině o přijetí do armády nemohou žádat zločinci usvědčení ze sexuálního násilí, zabití dvou a více lidí či vážné korupce. Mobilizovaní trestanci jsou podmíněně propuštěni, a nedostanou milost jako v Rusku.

V polovině dubna Zelenskyj podepsal nový zákon o mobilizaci, který zavazuje muže ve věku od 18 do 60 let, aby do 60 dnů aktualizovali své údaje na vojenských zprávách. Zákon také zvyšuje platy dobrovolníkům a zpřísňuje tresty za vyhýbání se povolání do armády, uvádí agentura Reuters.

Nový zákon rovněž stanoví, že výjimku z mobilizace obdrží jen 50 procent státních zaměstnanců, na rozdíl od dosavadních 100 procent. Plně osvobozeni od mobilizace jsou pouze státní zaměstnanci na nejvyšších postech. Do evidence budou nově zahrnuti i zaměstnanci bezpečnostních složek ve výslužbě.

Zákon také ruší kategorie omezené způsobilosti pro vojenskou službu, takže na Ukrajině budou nově jen dvě kategorie: způsobilí a nezpůsobilí k vojenské službě. Ti, kteří jsou nyní nezpůsobilí, se musí do devíti měsíců podrobit nové lékařské prohlídce, aby potvrdili nebo změnili své zařazení.

Po vpádu ruských vojsk do země 24. února 2022 mnoho Ukrajinců dobrovolně narukovalo do armády. Po dvou letech války se však zájem o službu snížil a mnoho mužů se nyní bojům spíše snaží vyhnout, píše agentura Reuters.

Ani jedna strana konfliktu nezveřejňuje oficiálně své vojenské ztráty, ale odhady naznačují vysoké ztráty na obou stranách frontové linie.