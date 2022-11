Ukrajina žádá Polsko o společné vyšetřování incidentu v pohraničí

Polský prezident Andrzej Duda dnes k úternímu incidentu sdělil, že raketu s vysokou pravděpodobností vystřelily ukrajinské síly, které se bránily ruským vzdušným útokům. Doplnil, že na Polsko nejspíše dopadla nešťastnou náhodou. Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Danilov dnes ale na twitteru uvedl, že Ukrajina má důkazy o ruském pozadí události.

"Jsme připraveni předat důkazy, které máme o ruské stopě. Očekáváme také od našich partnerů informace, na jejichž základě dospěli k závěru, že šlo o střelu ukrajinské protivzdušné obrany," napsal Danilov.

Verzi, že raketa nebyla vypálena z Ruska, podpořil také americký prezident Joe Biden. Rusko odmítá, že by mělo s incidentem cokoli do činění. Mnozí světoví představitelé ale poukazují na to, že by se nestal, kdyby nebylo války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo.