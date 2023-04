Ukrajinci chválí hrdiny z Bachmutu. Svádí neobyčejně krvavé boje, uvedla armáda

Policie podezřívá tři učitelky z Žatce, že v jeslích od roku 2018 do poloviny roku 2021 sprostě nadávaly dětem, bily je a nepřiměřeně je trestaly. Obviněným hrozí za ohrožování výchovy dítěte v případě odsouzení až pět let vězení. Uvedla to dnes televize CNN Prima News.