Ukrajinská protiofenzíva začala, tvrdí Putin. Kyjev zachovává mlčení

"Rozhodně lze potvrdit, že ukrajinská ofenziva začala, nahrává tomu nasazení strategických záloh. Nepřítel ale neměl úspěch v žádném ze sektorů," řekl podle serveru Al Jazeera Putin s tím, že v posledních dvou dnech se na Ukrajině odehrávají intenzivní boje.

O tom, že protiofenziva odstartovala, píše i například server ABC News, který se odvolává na dva ukrajinské představitele, včetně zdroje blízkého prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Web také zmiňuje zprávy o velké bitvě jižně od města Záporoží na jihovýchodě země či neověřené záběry dokazující zapojení tanků Leopard 2, které Kyjevu poskytlo Německo spolu s dalšími zeměmi.

BBC s odkazem na ruské představitele a vojenské blogery informuje o ukrajinských útocích a těžkých bojích v Záporožské oblasti. Ukrajinští vojáci se snaží postoupit na jih od města Orichiv, kde se nepřítel podle vysoce postaveného činitele ukrajinského ministerstva obrany nachází v "aktivní obraně".

Mnozí vojenští experti se podle BBC domnívají, že cílem protiofenzivy je Záporožská oblast. Argumentují snahou Kyjeva získat zpět přístup k Azovskému moři, rozdělit ruské jednotky vedví a eliminovat pozemní spojení s anektovaným poloostrovem Krym.

Institut pro studium války (ISW) už ve čtvrtek napsal, že Ukrajina již od neděle 4. června podniká ofenzivní operace s různými výsledky na třech úsecích fronty. Konkrétně zmiňuje limitovaný, ale přesto zásadní útok na západě Záporožské oblasti v noci ze středy na čtvrtek. Rusové se podle zámořských analytiků ubránili a ve čtvrtek byli zpátky na původních pozicích.

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov ale ještě ve středu odmítl tvrzení ruské strany, že ukrajinská operace už začala. "Není to pravda. O tom, kdy to začne, rozhodne naše armáda. Až začneme protiofenzivu, každý to pozná a uvidí," řekl ukrajinský představitel podle deníku Guardian.

"Nemáme takové informace a nekomentujeme falešné zprávy jakékoliv typu," řekl před nedávnem agentuře Reuters i mluvčí ukrajinského generálního štábu. Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov pak dodal, že válka stále pokračuje a potrvá až do úplného vítězství.

Ruském šířené informace tak mohou být pouze součástí psychologické operace s cílem zmást nepřítele a vyvolat pochybnosti jak u veřejnosti, tak u západních partnerů. "Za účelem demoralizace Ukrajinců a uvedení v omyl budou ruští propagandisté šířit falešné informace o protiofenzívě ozbrojených sil Ukrajiny, jejím směřování a ztrátách ukrajinské armády," uvedlo podle serveru RBK-Ukrajina Centrum pro strategickou komunikaci ozbrojených sil Ukrajiny.

Sám Zelenskyj ale před několika dny uvedl v rozhovoru pro Wall Street Journal, že země je teprve připravena na dlouho očekávanou protiofenzívu. Už dříve přitom avizoval, že "první důležité kroky" vysoce očekávané vojenské protiofenzívy proti ruským silám budou podniknuty brzy, napsal server CNN. "Připravujeme se velmi vážně a určitě dojde k velmi vážným krokům," řekl Zelenskyj.