Ukrajinští vojáci ukončili v Británii výcvik na tancích Challenger 2

Ukrajinští vojáci v Británii ukončili výcvik na tancích Challenger 2 a vracejí se do vlasti. Dnes o tom podle britských médií informovalo ministerstvo obrany. Ukrajinci se do Británie na výcvik přesunuli krátce poté, co britský premiér Rishi Sunak v lednu oznámil, že jeho země Kyjevu předá 14 tanků Challenger 2 v rámci pomoci v boji proti ruským invazním silám.