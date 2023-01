Úmrtnost kvůli covidu je v Číně enormní. Za měsíc zemřelo 60 tisíc lidí

V Česku skončil druhý den prvního kola prezidentských voleb. Volební místnosti byly po noční přestávce otevřeny do 14:00. Většina výsledků, které budou k dispozici na volebním webu, by mohla být podle odhadu statistiků známa do večera. V prvním kole prezidentských voleb odvolila do dnešního poledne více než polovina voličů. V některých okrscích účast už dopoledne přesáhla 60 procent.