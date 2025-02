USA a Rusko jednají v Saúdské Arábii o válce na Ukrajině

Na ruské straně delegaci vede podle BBC ministr zahraničí Sergej Lavrov, který již více než dvě desetiletí zastupuje Rusko na mezinárodní scéně, a poradce Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.

Za Spojené státy jsou na jednání přítomni nový ministr zahraničí Marco Rubio, bezpečnostní poradce Mike Waltz a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff, který je blízkým přítelem bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Hostitelskou roli zastávají saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán al-Saud a národní bezpečnostní poradce Mosaad bin Mohammad al-Aiban.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se jednání neúčastní, předem prohlásil, že Kyjev nebude akceptovat žádnou dohodu, pokud nebude přímo přítomen u jednacího stolu. „Nemůžeme uznat žádné [mírové] dohody, pokud nejsme jejich součástí,“ prohlásil Zelenskyj během návštěvy Spojených arabských emirátů.

Zelenskyj se dnes přesunul do Turecka, kde se setká s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, který se v minulosti snažil zprostředkovat jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

Zatímco se delegace USA a Ruska setkaly u jednacího stolu, evropské země se snaží zjistit, proč byly z těchto rozhovorů vyloučeny. Lídři EU včera uspořádali krizový summit v Paříži, kde diskutovali o možných krocích v reakci na jednání v Rijádu. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že by zvážil vyslání britských jednotek na Ukrajinu v případě uzavření dlouhodobé mírové dohody, avšak další evropští lídři k této možnosti zůstávají zdrženliví.

Podle Kremlu jsou jednání primárně zaměřena na „obnovení celého komplexu rusko-amerických vztahů“. Moskva zároveň naznačila, že chce diskutovat o možnostech budoucích jednání o Ukrajině a organizaci summitu mezi prezidenty Putinem a Trumpem.

Podle diplomatických zdrojů serveru Al-Džazíra jsou mezi klíčovými tématy i sankce uvalené na Rusko po invazi na Ukrajinu. Kreml údajně požaduje jejich zmírnění jako součást možného kompromisu.

Setkání v Rijádu přichází krátce poté, co bývalý prezident Donald Trump telefonoval s Vladimirem Putinem a prohlásil, že očekává zahájení mírových rozhovorů „okamžitě“. Trump, který se snaží o návrat do Bílého domu, dlouhodobě kritizoval podporu Ukrajiny a naznačoval, že by mohl přijmout kompromisní řešení, které by vyhovovalo Moskvě.

Jeho blízký poradce Steve Witkoff, který se účastní jednání v Rijádu, označil prince Mohammeda bin Salmána za „klíčového zprostředkovatele“ a uvedl, že Saúdská Arábie bude hrát důležitou roli v budoucích jednáních.

Saúdská Arábie zároveň tento týden pořádá summit arabských zemí, na kterém se bude řešit i otázka Gazy. Rijád se snaží využít své zprostředkovatelské role k posílení svého vlivu nejen v otázce Ukrajiny, ale i v širších geopolitických diskuzích.