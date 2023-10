USA chtějí bezpečné zóny pro obyvatele Gazy. Vyzývají Izrael, aby neútočil na civilisty

Blinken uvedl, že země spolupracuje s izraelskými představiteli "na získání pomoci civilistům v Gaze" a vyzval Izrael, aby přijal "veškerá možná opatření, aby neublížil civilistům".

"Uvědomujeme si, že mnoho palestinských rodin v Gaze trpí ne vlastní vinou a že palestinští civilisté přišli o život," řekl Blinken na tiskové konferenci v katarském Dauhá. "Truchlíme nad ztrátou všech nevinných životů - Izraelců, Palestinců, Židů, křesťanů, muslimů, stejně jako civilistů všech vyznání a každé národnosti - kteří byli zabiti."

Izraelská armáda dnes v noci vyzvala obyvatele Gazy k evakuaci. "IDF vyzývá k evakuaci všech civilistů města Gaza z jejich domovů směrem na jih pro jejich vlastní bezpečnost a ochranu a přesunutí se do oblasti jižně od Wadi Gaza," uvedly izraelské obranné síly v prohlášení.

Wadi Gaza je říční údolí rozkládající se kolem středu pásma Gazy, vinoucí se po celé jeho šířce a končící ve Středozemním moři. Je známé svými pobřežními mokřady a biologickou rozmanitostí.

OSN uvádí, že výzva k evakuaci se týká přibližně 1,1 milionu lidí, což je asi polovina populace celého pásma Gazy. Postižená oblast zahrnuje hustě obydlené město Gaza. "OSN považuje za nemožné, aby se takový evakuace uskutečnila bez zničujících humanitárních důsledků," uvedla v prohlášení. Žádá o zrušení výzvy s tím, že by se již tak tragická situace mohla proměnit v "kalamitní situaci".

Izraelská armáda tvrdí, že oslovila obyvatele města Gaza a řekla jim, aby odešli pro svou "bezpečnost a ochranu". OSN se ale domnívá, že evakuace je nemožná. Izrael v reakci na toto tvrzení uvedl, že se snažil minimalizovat škody na civilistech a řekl, že reakce OSN byla "ostudná".

Blízkovýchodní korespondent BBC Tom Bateman tvrdí, že izraelský požadavek, aby lidé opustili Gazu, je ale skutečně nemožný. "Je nemožné, aby 1,1 milionu lidí opustilo své domovy do 24 hodin.Jednalo by se o 40 000 lidí za hodinu," napsal.

Evakuace civilního obyvatelstva v tak hustě osídlené oblasti, včetně dětí, starých lidí a těch v nemocnicích, které jsou do posledního místa zaplněné raněnými a těmi, kteří se ukrývají před bombardováním, je neproveditelná.

Doporučené články Izraelská armáda dala civilistům v Gaze 24 hodin na evakuaci. Hrozí konflikt s Libanonem

Oblast evakuace zahrnuje celé město Gaza a dva velké uprchlické tábory, Jabalya a Beach Camp. Zahrnuje také města Beit Hanoun a Beit Lahia, která obě sousedí s hlavním hraničním přechodem Erez na severním konci Pásma.

Mezi těmi, kteří se snaží dostat do bezpečí, jsou kromě dospělých i děti. Téměř polovina obyvatel Gazy je totiž mladší 18 let. V postižené oblasti žije nejméně 1,1 milionu lidí . Město Gaza má asi 600 000 obyvatel. Beach Camp je domovem asi 90 000 lidí a Jabalya, největší tábor v pásmu Gazy, má 116 000.

Kompletní evakuace z Gazy není možná ani podle WHO. Přesun těžce nemocných pacientů v Gaze totiž komplikuje jejich zdravotní stav. Světová zdravotnická organizace dodala, že místní zdravotnické úřady v Gaze ji informovaly, že není možné evakuovat zranitelné nemocniční pacienty ze severní Gazy v důsledku izraelského příkazu k evakuaci.

"Existují těžce nemocní lidé, jejichž zranění znamenají, že jejich jedinou šancí na přežití je být na podpoře života, jako jsou mechanické ventilátory," řekl mluvčí WHO Tarik Jasarevic. "Takže přestěhování těch lidí je rozsudek smrti. Žádat o to zdravotníky je víc než kruté."

I mluvčí IDF Daniel Hagari přiznal, že izraelská armáda si je vědoma toho, že evakuace 1,1 milionu lidí ze severní Gazy bude nějakou dobu trvat. "Toto je válečná zóna, snažíme se jim poskytnout čas a vynakládáme hodně úsilí a chápeme, že to nebude trvat 24 hodin," řekl pro BBC.

"Rozumíme problému. Ale jaká je smutná realita? Je to odpovědnost Hamásu," dodal. Když byl dotázán na to, zda IDF pochopilo, že evakuace Gazanů bude trvat déle než 24 hodin, Hagari odpověděl: "Chápeme, že to bude nějakou dobu trvat. To je vše, co jsem řekl."

Jakýkoli masový pohyb civilistů se podle BBC brzy nevyhnutelně ukáže jako chaotický a extrémně nebezpečný. Existuje pouze jedna hlavní severojižní silnice, po které se bude očekávat, že se budou pohybovat všichni.

Jenže paliva je velmi málo, ulice ve městě Gaza i jinde jsou již plné sutin a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by izraelské letecké útoky přestaly, aby mohla začít evakuace.

"Cestou jsme viděli stovky aut, motocyklů a náklaďáků, těžce naložených majetkem, některá auta s přehozenými matracemi. Lidé cestují s krávami, velbloudy, ovcemi a osly. Spousta rodin jde pěšky, už musely ujít několik kilometrů," píše server.

Počty mrtvých, zraněných a vysídlených na obou stranách mezitím dál rostou. Izrael eviduje nejméně 1300 mrtvých, z toho 189 vojáků, a více než 3400 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží zřejmě 150 rukojmí.

Rostoucí počty mrtvých hlásí i Palestina. Izraelské letectvo podniká protiútoky na pozice Hamásu a podle posledních údajů bylo v Gaze zabito nejméně 1799 Palestinců a 7388 lidí bylo zraněno, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví.

Celkový počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu překročil 3000, zraněno je nejméně 10000 lidí. OSN ve čtvrtek uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 400 000 obyvatel Pásma Gazy.