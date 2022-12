Úspěšný americký úder proti Islámskému státu. V Sýrii zemřeli dva teroristé

Soud v americké Alexandrii poslal na doživotí do vězení nejznámějšího člena Islámského státu (IS) ze skupiny zvané The Beatles Brita El Shafeeho Elsheikha. Prokurátor, jehož citovala agentura AP, řekl, že jde o nejznámějšího a nejvýše postaveného člena IS usvědčeného soudem v USA.