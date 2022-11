V Arizoně byly hlášeny poruchy hlasovacích strojů, Trump to hned komentoval

Jen několik hodin po začátku volebního dne zapisovatel arizonského okresu Maricopa Stephen Richer novinářům řekl, že asi 20 procent elektronických sčítacích strojů v nejlidnatějším okrese státu je nefunkčních a že technici na jejich opravě pracují.

Problém podle Richera spočíval v tom, že hlasovací lístky nebyly uvnitř strojů správně seřazeny a nebyly čteny. Úředník dodal, že navzdory problémům budou všechny hlasy sečteny. Poruchy zároveň označil za "zklamání" a poznamenal, že popírači regulérnosti voleb a konspirátoři, jako je Trump, tento problém "zneužijí", píše Reuters.

Úředníci okresu Maricopa uvedli, že problém se týkal asi 60 strojů ve čtvrtině hlasovacích míst v okrese a že do 14:00 místního času, tedy osm hodin po zahájení hlasování, bylo 17 strojů opraveno.

Problémů se stroji se chopila i republikánská kandidátka na guvernérku Arizony Kari Lakeová, která opakuje Trumpova nepravdivá tvrzení o rozsáhlých podvodech při prezidentských volbách z roku 2020. Na svém twitterovém účtu vydala výzvu voličům, aby hlasovali a zůstali ve frontě. Lakeová podle Reuters později novinářům řekla, že se při hlasování v oblasti, kterou označila za levicově orientovanou, s žádnými problémy nesetkala. "Udělali jsme dobře, že jsme přišli volit do liberální oblasti," řekla. "Musí tento problém vyřešit," dodala.

Trump, Lakeová a další, kteří zpochybňují regulérnost minulých prezidentských voleb, vyzývají k odstavení elektronických sčítacích strojů. Chtějí, aby se mohlo hlasovat pouze v den voleb, používaly se jen papírové hlasovací lístky a sčítalo se ručně, což je proces, který je časově náročný, nákladný a mnohem méně přesný než strojové sčítání.

Biden v Arizoně v roce 2020 těsně zvítězil o pouhých 12.000 hlasů. Hlasování v Arizoně bylo ústředním bodem nepravdivých tvrzení Trumpa a jeho stoupenců, že prezidentské volby před dvěma lety byly zmanipulovány ve prospěch Bidena. Všichni hlavní letošní republikánští kandidáti v Arizoně zpochybňují regulérnost minulých voleb, píše Reuters.

Poruchy strojů mezi mnoha republikánskými voliči v Arizoně podnítily obavy, že jde o podvod, a to zvláště poté, co Trump vydal prohlášení na své sociální síti Truth Social. "Z Arizony přicházejí zprávy, že hlasovací stroje nefungují správně v převážně republikánských/konzervativních oblastech," uvedl exprezident. "Už je to tu zase? Lidé si to nenechají líbit!!!," dodal.

Barbara Russellová, 70letá dobrovolná republikánská pozorovatelka voleb ve volební místnosti ve Wickenburgu, městě ve venkovské části okresu Maricopa, řekla agentuře Reuters, že oba tamní sčítací stroje byly nefunkční a odmítaly hlasovací lístky. "Je to naprosté zbavení hlasovacích práv venkovských voličů," řekla.

Šerif okresu Paul Penzone uvedl, že u volebních místností byla posílena bezpečnostní opatření. Kolem okresního volebního úřadu v centru Phoenixu byly v očekávání možných protestů postaveny barikády.