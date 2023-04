V Bordeaux řeší policie nelegální závody aut. Po nehodě zůstalo 6 zraněných

"Řidič během honičky ztratil v zatáčce nad vozidlem kontrolu, opustil vozovku a narazil do diváků na chodníku," uvedla policie. Zranění jsou ve věku od 17 do 26 let.

Nejhůře jsou na tom podle serveru Francebleu mladík a dívka, oba ve věku 18 let, kteří utrpěli zranění nohou a kyčlí a jsou v ohrožení života. Prokuratura zahájila vyšetřování případu kvůli těžkému ublížení na zdraví.

Řidič se pokusil z místa činu zmizet, svědci se za ním ale vydali a v sousední obci Bassens mu zablokovali cestu. Policie zadržela řidiče spolu se třemi spolucestujícími. Tyto osoby zůstávají ve vazbě.