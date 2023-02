V Bulharsku našli v kamionu 18 mrtvých migrantů

Unijní státy nalezly shodu nad 60 procenty nového migračního a azylového paktu. V rozhovoru, který dnes otiskl španělský deník El País, to uvedl místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas. Podle něj by nová dohoda měla být schválena před volbami do Evropské parlamentu v roce 2024, aby migraci nemohli v kampani zneužívat populisté.