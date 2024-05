V Evropě prudce roste počet případů spalniček. V ohrožení jsou miliony dětí, varuje WHO

Podle nejnovějších údajů bylo během prvních tří měsíců letošního roku ve 45 z 53 zemí evropského regionu WHO oficiálně nahlášeno až 56 634 případů spalniček a čtyři související úmrtí. Během celého loňského roku bylo ze 41 zemí hlášeno 61 070 případů a 13 úmrtí.

Spalničky mají závažný dopad na zdraví dětí, přičemž nejvíce ohrožují malé děti kvůli možným vážným komplikacím. Vysoká míra hospitalizace a dlouhodobé oslabení imunitního systému činí děti zranitelnějšími vůči jiným infekčním nemocem. Více než polovina nakažených v evropském regionu WHO v roce 2023 byla hospitalizována, což ukazuje na vysokou zátěž pro jednotlivce, rodiny i zdravotní systémy.

"Jeden případ spalniček by měl být naléhavou výzvou k akci," řekl Hans Henri P. Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu. Zdůraznil, že "nikdo by neměl trpět následky tohoto ničivého onemocnění, kterému lze jednoduše předejít očkováním."

Téměř polovina hlášených případů v roce 2023 se vyskytla u dětí mladších pěti let, což ukazuje na vysoký počet dětí, které během pandemie COVID-19 vynechaly rutinní očkování proti spalničkám.

"Nárůst počtu případů spalniček je jasným znakem selhání imunizačního pokrytí. Vzhledem k tomu, že počet případů spalniček stále roste, potřebujeme naléhavé kroky vlád k posílení zdravotnických systémů a zavedení účinných opatření v oblasti veřejného zdraví, aby se zajistila ochrana všech dětí před tímto nebezpečným, ale preventabilním onemocněním," uvedla Regina De Dominicisová, regionální ředitelka UNICEF pro Evropu a Střední Asii.

Z dětí mladších pěti let, které v roce 2023 onemocněly spalničkami, více než tři čtvrtiny nedostaly žádnou dávku očkování proti spalničkám. Přibližně 99 procent těchto dětí neobdrželo dvě dávky vakcíny, která poskytuje potřebnou úroveň ochrany.

Spalničky jsou jednou z nejnakažlivějších nemocí na světě a šíří se při dýchání, kašlání nebo kýchání infikované osoby. Virus zůstává aktivní a nakažlivý ve vzduchu nebo na infikovaných površích až dvě hodiny. Nakazit se může každá neimunní osoba.

Nejviditelnějším příznakem je výrazná vyrážka, přičemž komplikace mohou zahrnovat slepotu, encefalitidu, těžký průjem spojený s dehydratací, infekce uší a zápal plic, připomíná UNICEF.