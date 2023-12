Ve válce Izraele proti Hamásu už zemřelo procento obyvatel Pásma Gazy

Počet obětí tak představuje téměř jedno procento předválečné populace této pobřežní palestinské enklávy. Válka mezi Izraelem a Hamásem má za následek i přes 80 procent vysídlených obyvatel.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v pátek uvedlo, že zdokumentovalo celkem 20 057 úmrtí. Ministerstvo ale nerozlišuje mezi úmrtími bojovníků a civilistů. Již dříve však uvedlo, že zhruba dvě třetiny mrtvých tvoří ženy nebo děti.

Izrael tvrdí, že během vojenské ofenzívy v Pásmu Gazy, kterou na tento útok reagoval, zabil přibližně 7000 členů hnutí Hamás, důkazy k těmto tvrzením však dosud nepředložil.

Počet mrtvých navíc může nadále stoupat. Sever Pásma Gazy zůstal bez jediné funkční nemocnice kvůli nedostatku paliva, personálu a zásob, informovala ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) podle serveru France24.

Z celkového počtu 36 zdravotnických zařízení je devět částečně funkčních, a to všechna na jihu palestinské enklávy. Richard Peepekorn, zástupce WHO pro Gazu, uvedl, že na severu Pásma Gazy aktuálně neexistují žádné funkční nemocnice.

Poslední nemocnicí na severu byla al-Ahlí, ale nyní poskytuje pouze minimální péči a nepřijímá nové pacienty. Těla obětí izraelských útoků jsou uložena v areálu této nemocnice kvůli nedostatku bezpečných pohřbů.

Ostatní nemocnice na severu fungují v omezeném rozsahu, a tisíce vysídlenců se ukrývají v zařízeních jako Šifá, al-Awdá a Šahába. Peepekorn zdůraznil, že někteří pacienti v al-Ahlí čekali na operace týdny a v důsledku nedostatku léků jim hrozily pooperační infekce. Převoz je nezbytný pro jejich přežití.

Týmu Světové zdravotnické organizaci (WHO) a dalších agentur OSN se přitom ještě v sobotu podařilo dodat zdravotnický materiál do největší nemocnice Šifá v severní části Pásma Gazy. WHO přirovnala urgentní příjem nemocnice zdevastované izraelským bombardováním ke "krvavé koupeli".

Tehdy byly v nemocnici stovky zraněných pacientů a "další přicházeli každou minutu". Lékaři pacientům "sešívali zranění na podlaze", dodala zdravotnická agentura OSN. Operační sály ale už o víkendu nefungovaly pro nedostatek kyslíku a zásob a podle týmu WHO jde o "nemocnici, která potřebuje resuscitaci".

WHO už dříve uvedla, že v Pásmu Gazy může přijít o život více lidí v důsledku nemocí, než kvůli bombardování, pokud nedojde k obnovení tamního zdravotnického systému.

"Nakonec budeme svědky toho, že více lidí bude umírat na nemoci, než při bombardování, pokud nebudeme schopni dát znovu dohromady tamní zdravotnický systém," upozornila mluvčí WHO Margaret Harrisová na brífinku OSN v Ženevě.

Zároveň zopakovala obavy v souvislosti se zvýšeným počtem epidemií infekčních onemocnění v Gaze, co se týká především průjmových onemocnění. "Nejsou tam léky, žádná vakcinace, žádný přístup k bezpečné pitné vodě a hygieně a žádné potraviny. Viděli jsme velmi vysoký počet případů průjmových onemocnění mezi kojenci," dodala Harrisová .

Kolaps největší nemocnice Al-Shifa v severní části Gazy označila mluvčí WHO už dříve za "tragédii" a vyjádřila obavy v souvislosti se zatýkáním části zdravotnického personálu izraelskými jednotkami v evakuačním konvoji WHO.