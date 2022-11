Vedoucí Walmartu v americké Virginii začal střílet do lidí, 10 mrtvých

Spojené státy se staví proti jakýmkoliv vojenským krokům, které by destabilizovaly situaci v Sýrii. Uvedlo to americké ministerstvo zahraničí v reakci na možné zahájení pozemní ofenzivy Turecka proti kurdským milicím v Sýrii. Obdobnou výzvu dnes učinila také Moskva, podle níž by Ankara měla projevit zdrženlivost k použití nadměrné vojenské síly v Sýrii, a zabránit tak zvýšení napětí. Informovala o tom agentura Reuters.