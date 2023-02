Venezuelská opozice v říjnu vybere svého kandidáta na prezidenta

"Je to naše datum, stanovili jsme ho," prohlásil šéf organizačního výboru Jesús María Casal. Podle něj je nutné dořešit celou řadu dalších otázek, například ohledně hlasování ze zahraničí či seznamu voličů. Podle šéfa výboru budou smět kandidovat v primárkách i ti představitelé opozice, kteří mají zakázáno kandidovat do veřejných funkcí. To se týká například předního opozičního představitele Henriquea Caprilese, který má od roku 2017 zakázáno na 15 let zastávat veřejné funkce.

Pořádání primárek má podporu řady odpůrců vlády Nicoláse Madura i opozičních stran. Ustanovení termínu hlasování uvítal bývalý prozatímní prezident Juan Guaidó, který ale neuvedl, zda bude ve volbách kandidovat.

Podle posledního průzkumu agentury ORC by se primárek chtělo zúčastnit zhruba 24 procent venezuelských voličů. Nejvíce preferencí v průzkumu měla představitelka radikálního křídla María Corina Machadová.

Minulých prezidentských voleb se opozice nezúčastnila, protože podle ní úřady nezajistily férové podmínky pro hlasování. O tom, jak budou vypadat příští prezidentské volby naplánované na rok 2024, vedou opoziční představitelé jednání s vládou prezidenta Madura. Výměnou za spravedlivé a svobodné volby západní země slibují uvolnění sankcí, které zavedly v uplynulých letech proti Venezuele.