Vím, kam patříme, budu prezidentkou všech. Harrisová jde oficiálně do boje s Trumpem

"Jménem všech, jejichž příběh se píše v největším národě na Zemi, přijímám vaši nominaci na prezidenta Spojených států," řekla Harrisová. Nominaci poprvé přijala už o dva dny dříve poté, co ji stvrdilo víceméně symbolické hlasování delegátů na volebním stranickém sjezdu v Chicagu. K jeho účastníkům ale promluvila až ve čtvrtek. Její projev trval asi čtyřicet minut.

Například jim sdělila, že Spojené státy budou mít v listopadu vzácnou příležitost překonat "hořkost a cynismus" a také šanci vytyčit novou cestu vpřed. Pochopitelně nemohla vynechat kritiku svého volebního soupeře, exprezidenta Trumpa. Označila ho za v mnoha ohledech neseriózního člověka a varovala před jeho návratem do nejvyšší politické funkce v zemi.

"Důsledky navrácení Donalda Trumpa do Bílého domu by byly nesmírně seriózní," prohlásila s tím, že ona by byla prezidentkou všech Američanů. "Ve věčném boji mezi demokracií a tyranií vím, kde stojím, a vím, kam patří Spojené státy," poznamenala.

Viceprezidentka se v projevu vyjádřila i k probíhajícím konfliktům. Řekla, že se chce starat o bezpečnost Izraele, přivést zpátky domů rukojmí a ukončit válku v Pásmu Gazy. Podle Harrisové nastal čas uzavřít dohodu o příměří. "Aby bylo jasno, vždy budu hájit právo Izraele na sebeobranu a vždy zajistím, aby se Izrael dokázal ubránit," zdůraznila svůj postoj.

Zároveň ale podotkla, že v Gaze přišlo za posledních deset měsíců o život mnoho nevinných lidí. Rozsah utrpení označila za srdcervoucí. "Prezident Biden a já se snažíme ukončit tuto válku tak, aby Izrael byl v bezpečí, rukojmí byli propuštěni, utrpení v Gaze skončilo a palestinský lid mohl realizovat své právo na důstojnost, bezpečnost, svobodu a sebeurčení," sdělila.

Harrisová také přislíbila pokračování podpory Ukrajiny, která se už déle než dva roky brání plnohodnotné ruské invazi. USA by rovněž za jejího vedení nadále stály na straně spojenců z NATO.

Původním kandidátem Demokratů pro letošní volby byl úřadující prezident Joe Biden, který se však kandidatury vzdal ve prospěch Harrisové poté, co čelil nátlaku od spolustraníků po špatném výkonu v červnové televizní debatě s Trumpem. Často se také řešila jeho zdravotní způsobilost.

Bidena v pondělí přivítali delegáti nominačního sjezdu Demokratické strany v Chicagu bouřlivým potleskem poté, co jej uvedla dcera Ashley. "Jste připraveni hlasovat pro svobodu? Jste připraveni hlasovat pro demokracii a pro Ameriku? Ptám se vás, jste připraveni zvolit Kamalu Harrisovou a Tima Walze?" obrátil se na delegáty.

Kandidující dvojici pak slíbil, že v kampani bude tím nejlepším dobrovolníkem. Nynější viceprezidentku v řeči podpořil opakovaně, například když vyzval Američany, aby do Bílého domu zvolili "prokurátorku místo odsouzeného zločince".